Prefeitura prevê até sete dias para concluir reparo de cratera na Avenida Lyons

Neto Rossi

Abertura no asfalto foi provocada pelo rompimento de uma caixa de captação de águas pluviais, de acordo com a prefeitura 

Foto: Prefeitura de Cotia 

A Prefeitura de Cotia prevê concluir em cinco a sete dias os serviços de recuperação do trecho da Avenida Lyons, que liga o Jardim Leonor ao bairro do Atalaia, onde uma cratera se abriu no asfalto após o comprometimento da infraestrutura subterrânea.

Em resposta ao Cotia & Cia, a administração municipal informou que a causa do problema foi a ruptura de uma caixa de captação de águas pluviais. A ocorrência levou à abertura de um buraco de grandes proporções na pista, que está interditada para evitar riscos a motoristas e pedestres.

Os trabalhos de recuperação incluem a reconstrução da caixa de captação de águas pluviais e o reparo da tubulação. Somente após a conclusão dessas etapas será realizada a recomposição asfáltica do trecho.

Segundo a Prefeitura, a previsão é de que os serviços sejam concluídos em um prazo médio de cinco a sete dias.


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