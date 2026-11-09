GCM de Cotia promove 1ª Corrida Pela Vida em ação do Novembro Azul

Evento será realizado em 20 de novembro, com percurso de 5 km e participação aberta à população e a guardas municipais da região; inscrição será feita mediante doação de alimento

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A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia realiza, no dia 20 de novembro, a 1ª edição da Corrida Pela Vida, iniciativa que integra a programação do Novembro Azul 2026 e busca chamar a atenção para os cuidados com a saúde masculina e a importância da prevenção.

neste link. As inscrições podem ser feitas





Arte: Divulgação

Serviço



1ª Corrida Pela Vida – Novembro Azul 2026

Data: 20 de novembro

Concentração: às 8h, em frente à Prefeitura de Cotia

Largada: às 9h30

Percurso: 5 km, entre a Prefeitura e o Jardim Sabiá, com retorno ao ponto de partida

Participação: aberta à população e às guardas municipais da região

Doação: 1 kg de alimento não perecível

A ação é promovida em parceria com a Secretaria de Segurança Pública e a Prefeitura de Cotia. A participação é aberta à população em geral e também a integrantes das guardas municipais de cidades da região.A corrida terá percurso de 5 quilômetros, com saída em frente à Prefeitura de Cotia, passagem pelo Jardim Sabiá e retorno ao ponto de partida. A concentração está marcada para as 8h, e a largada será às 9h30.Além da atividade esportiva, o evento contará com tendas de saúde, onde serão oferecidos serviços como aferição da pressão arterial, teste de glicemia e orientações gerais. A programação também prevê ações de conscientização sobre a saúde masculina e a importância do diagnóstico e da prevenção.Para participar, os interessados deverão contribuir com a doação de 1 kg de alimento não perecível.