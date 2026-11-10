Caminhão tomba na Raposo Tavares, interdita faixas e provoca congestionamento em Cotia



Por volta das 7h19, o trecho apresentava 9,5 quilômetros de congestionamento, entre os quilômetros 34 e 24,5, no sentido São Paulo.



Transbordo da carga



Após o acidente, equipes da concessionária e da empresa responsável pelo caminhão atuaram na ocorrência. Às 3h46, foi informado o deslocamento de outro caminhão para realizar o transbordo da carga.



A operação já havia sido iniciada na atualização mais recente do boletim, às 7h19.



A faixa 2 permanecia parcialmente interditada no sentido leste. O acidente também exigiu a interdição da faixa 3, conforme o registro operacional.