Caminhão tomba na Raposo Tavares, interdita faixas e provoca congestionamento em Cotia

Acidente ocorreu na madrugada desta terça-feira (10), na altura do km 25, sentido São Paulo. Motorista ficou ferido sem gravidade e equipes realizam o transbordo da carga
|Foto: Artesp
Um caminhão bateu contra a mureta de concreto e tombou na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), na altura do km 25, em Cotia, na madrugada desta terça-feira (10). O acidente foi registrado às 2h18, no sentido São Paulo (leste), e provocou interdições parciais na pista.
Segundo informações da concessionária Ecovias Raposo Castello, o motorista perdeu o controle da direção por motivos que ainda serão esclarecidos, atingiu a mureta de concreto e, na sequência, o veículo tombou.
O condutor sofreu ferimentos leves.
Por volta das 7h19, o trecho apresentava 9,5 quilômetros de congestionamento, entre os quilômetros 34 e 24,5, no sentido São Paulo.
Transbordo da carga
Após o acidente, equipes da concessionária e da empresa responsável pelo caminhão atuaram na ocorrência. Às 3h46, foi informado o deslocamento de outro caminhão para realizar o transbordo da carga.
A operação já havia sido iniciada na atualização mais recente do boletim, às 7h19.
A faixa 2 permanecia parcialmente interditada no sentido leste. O acidente também exigiu a interdição da faixa 3, conforme o registro operacional.