Moradora denuncia descarte irregular de lixo em estrada do Jd. Japão

Uma moradora denunciou ao Cotia & Cia o acúmulo de lixo orgânico, móveis e outros objetos descartados irregularmente na Estrada do Aguassaí, no Jardim Japão, em Cotia. Segundo o relato, a situação persiste há pelo menos duas semanas e o trecho tem sido utilizado como ponto de descarte irregular de resíduos.Entre os materiais espalhados pelo local estão sofás, colchões e outros objetos de grande porte, além de lixo orgânico. A situação preocupa moradores da região, que relatam a permanência dos resíduos sem a devida remoção.Procurada pelo, a Prefeitura informou, por meio da Subprefeitura de Caucaia do Alto, que realiza periodicamente a limpeza desses locais e instala placas de advertência para orientar a população sobre a proibição do descarte irregular.No entanto, segundo a administração municipal, mesmo após as intervenções, são registrados novos descartes e a retirada das placas de sinalização.A Prefeitura reconheceu que o descarte irregular de lixo doméstico, móveis, colchões e entulho é um problema recorrente em diferentes pontos do distrito. Sobre a denúncia na Estrada do Aguassaí, informou que o trecho será incluído no cronograma de serviços de limpeza e remoção dos resíduos.A administração municipal também reforçou que o descarte irregular prejudica o meio ambiente, compromete a limpeza urbana e exige a mobilização constante das equipes de zeladoria para a manutenção dos espaços públicos.