Operação contra roubos a farmácias prende três homens em Cotia e na capital

Polícia Civil cumpriu cinco mandados de busca e apreensão e apreendeu arma, colete balístico e medicamentos de uso controlado sem comprovação de procedência

Foto: SSP





A Polícia Civil prendeu três homens nesta sexta-feira (13), durante a Operação Tarja Vermelha, que investiga uma série de roubos a farmácias. As ações ocorreram em Cotia e na Vila Rica, na capital paulista, onde também foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão.

A investigação, conduzida pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), identificou cinco pessoas supostamente envolvidas no esquema. Segundo a apuração, parte dos investigados seria responsável pela execução dos roubos às drogarias, enquanto outros atuariam na receptação dos medicamentos furtados.Os mandados foram cumpridos por equipes da 1ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio (Disccpat), especializada em roubos e latrocínios.Durante a operação, foram apreendidos uma arma de fogo, um colete balístico, medicamentos de uso controlado sem comprovação de procedência, além de veículos e motocicletas que seriam utilizados nos deslocamentos relacionados aos crimes.A investigação continua para esclarecer a atuação do grupo, identificar outros possíveis envolvidos e interromper a comercialização ilegal dos medicamentos.O caso foi registrado na 1ª Disccpat como associação criminosa, porte de arma de fogo e posse de medicamentos.