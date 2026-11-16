20 de novembro é feriado em Cotia? Veja como ficam os serviços públicos

O Dia da Consciência Negra será celebrado nesta sexta-feira (20)

Foto: Prefeitura de Cotia

Quem mora ou trabalha em Cotia terá folga nesta sexta-feira (20)? A resposta é sim. A data é feriado nacional pelo Dia da Consciência Negra e altera o funcionamento das repartições públicas municipais.

Com isso, não haverá expediente nas repartições da Prefeitura nesta sexta-feira (20). Apenas os serviços essenciais das áreas de Segurança Pública e Saúde funcionarão normalmente.Na Segurança Pública, a Guarda Civil Municipal (GCM) manterá o atendimento pelo telefone 153. Na Saúde, funcionarão o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pelo telefone 192, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Atalaia, os Prontos Atendimentos do Parque São George e de Caucaia do Alto, além do Pronto-Socorro Infantil.O atendimento nas demais repartições públicas municipais será retomado na segunda-feira (23), a partir das 8h.O dia 20 de novembro marca o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. A data faz referência à morte de Zumbi dos Palmares, em 20 de novembro de 1695. Ele foi uma das principais lideranças do Quilombo dos Palmares, comunidade formada por pessoas negras que resistiam à escravidão durante o período colonial.A data busca valorizar a história, a cultura e a contribuição da população negra para a formação do Brasil, além de promover a reflexão sobre o racismo, a desigualdade racial e a luta por direitos e igualdade.O feriado foi oficializado em todo o território nacional pela Lei Federal nº 14.759, sancionada em dezembro de 2023.