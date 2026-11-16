Pedestre morre atropelado na Rodovia Raposo Tavares; motorista abandona carro e foge

Acidente aconteceu na madrugada de sábado (14), na altura do km 18, no sentido São Paulo. Polícia Militar Rodoviária localizou o veículo em um posto de gasolina próximo ao local

Foto: Artesp

Um pedestre morreu após ser atropelado por um Nissan Kicks na madrugada de sábado (14), na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), na altura do km 18, no sentido São Paulo.

Segundo informações da concessionária Ecovias Raposo Castello, o pedestre atravessava a rodovia quando foi atingido pelo veículo, que trafegava pela faixa 1. Após o atropelamento, o motorista fugiu e abandonou o carro em um posto de gasolina a aproximadamente 100 metros do local.A Polícia Militar Rodoviária (PMR) localizou o veículo por volta das 5h50. A perícia foi realizada durante a manhã, e a ocorrência foi encerrada por volta das 11h.A faixa 1 ficou interditada até as 11h, provocando lentidão no trecho.Não há informações sobre a identificação da vítima ou a localização do motorista até a última atualização da ocorrência.