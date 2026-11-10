Mostra gratuita leva arte digital, jogos interativos e projeções de laser a Cotia

Exposição “PLAY! Arte Interativa Urbana” será realizada de 11 a 15 de novembro, na Praça Joaquim Nunes, com sete obras que unem tecnologia, cultura e diversão

Foto: Divulgação

A Praça Joaquim Nunes, no Centro de Cotia, recebe entre os dias 11 e 15 de novembro a mostra “PLAY! Arte Interativa Urbana”, uma exposição gratuita ao ar livre que promete transformar o espaço público em um ambiente de arte, tecnologia e entretenimento.



Horários e programação



As atrações estarão disponíveis diariamente, das 9h às 21h, com horários específicos para cada experiência:

Obras interativas – SANEA.BOT e Gamemaker: das 12h às 18h;

Obras visuais – Um Jogo para a Vovó Zezé, Bruta, ISSOMEMO e Super Jogos Clássicos Megamix: das 9h às 12h e das 18h às 21h;

Laser Mapping PLAY!: das 18h às 21h. As atrações estarão disponíveis diariamente, das 9h às 21h, com horários específicos para cada experiência:



Conheça as sete obras da exposição



SANEA.BOT (2026) – Jogo interativo



Inspirado na dinâmica do clássico Super Mario Bros., o jogo acompanha um robô de manutenção responsável pelo funcionamento de uma estação de tratamento de água e esgoto. O participante precisa recuperar chaves para restaurar setores essenciais da estação. De maneira divertida, a experiência destaca a importância do saneamento básico e do acesso à água tratada.



Gamemaker (2026) – Jogo interativo



Desenvolvido a partir de oficinas realizadas com estudantes nas cidades participantes do projeto, o jogo aborda temas como bullying e sustentabilidade. Durante a partida, os jogadores precisam coletar ou desviar de símbolos que representam valores positivos e negativos. A obra reúne educação, criatividade e tecnologia.



Um Jogo para a Vovó Zezé (2026) – Animação visual



A obra apresenta uma narrativa afetiva sobre a relação entre avó e neta, resgatando memórias de jogos tradicionais e brincadeiras que atravessam gerações. Com referências a videogames de corrida, como Mario Kart, a animação mistura nostalgia, afeto e elementos do universo digital.



Bruta (2026) – Videoperformance



A produção propõe uma reflexão sobre a relação entre o corpo, a natureza e os espaços urbanos na sociedade contemporânea. Com imagens captadas em um parque arborizado e intervenções digitais, a obra explora os contrastes entre a vida urbana, a tecnologia e o meio ambiente.



ISSOMEMO (2024) – Videoarte



A obra reúne movimentos e coreografias de danças urbanas contemporâneas, apresentados com efeitos visuais vibrantes e referências à cultura pop. A estética remete aos videogames dos anos 1990, combinando dança, música e linguagem digital.



Super Jogos Clássicos Megamix (2022) – Game arte



Uma homenagem aos jogos que marcaram gerações, como Space Invaders, Tetris e Jogo da Cobra. A obra combina elementos dos jogos de tabuleiro e dos videogames, com estética inspirada nos consoles de 16 bits, como Super Nintendo e Mega Drive.



Laser Mapping PLAY! (2026) – Intervenção urbana



A experiência utiliza projeções de laser em grande escala para transformar elementos da paisagem urbana em superfícies animadas. Ícones e personagens inspirados no universo dos jogos eletrônicos serão projetados sobre edifícios e árvores, criando uma experiência visual para o público.

A programação reúne sete obras de arte digital, incluindo dois jogos interativos, quatro experiências visuais e uma intervenção urbana com projeções de laser em grande escala. A proposta é aproximar a população da arte digital por meio de experiências lúdicas e acessíveis, estimulando a interação entre pessoas de diferentes idades.Criado em 2013 pela Cult.Bit, produtora especializada em arte digital, o projeto leva jogos gigantes e experiências tecnológicas a espaços públicos, ampliando o acesso à cultura e incentivando novas formas de interação com a cidade.A mostra conta com patrocínio da Sabesp, realização do Ministério da Cultura e apoio da Prefeitura de Cotia.