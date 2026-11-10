Perda de um dente. O que realmente pode acontecer se você não reabilitar?

É comum pensar que a falta de um dente posterior não afeta a estética e, portanto, não exige atenção imediata.
Por: Dr. Hugo Deleon
A perda de um único dente costuma ser negligenciada, principalmente quando ocorre em uma região posterior da boca, longe da linha do sorriso. É comum pensar que a falta de um dente posterior não afeta a estética e, portanto, não exige atenção imediata.
No entanto, o sistema mastigatório funciona como uma engrenagem de alta precisão. Quando uma das peças é removida, toda a estrutura da boca entra em desequilíbrio.
A perda dental desencadeia um efeito dominó de alterações ósseas, funcionais e estéticas que se agravam com o passar do tempo. Entenda o que acontece na anatomia bucal ao perder um dente e por que a reabilitação precoce é fundamental para a saúde.
O Efeito Dominó: O que acontece na boca após a perda de um dente?1. Movimentação e inclinação dos dentes vizinhos
Os dentes naturais permanecem em suas posições corretas graças ao contato contínuo com os dentes adjacentes e opostos. Quando um dente é extraído:
Os dentes vizinhos se inclinam: Os dentes das laterais tendem a tombar em direção ao espaço vazio.
O dente oposto sofre extrusão: O dente da arcada oposta (superior ou inferior) perde o seu ponto de apoio e desce ou sobe em busca de contato, expondo sua raiz.
Esse desalinhamento cria nichos de difícil higienização, favorecendo o acúmulo de placa bacteriana, cáries e doenças gengivais nos dentes ao redor.
2. Perda óssea (Reabsorção Óssea)
O osso maxilar necessita do estímulo gerado pela mastigação sobre a raiz dentária para se manter denso. Sem a raiz, o organismo inicia um processo de reabsorção óssea, fazendo com que o osso perca volume e espessura. No primeiro ano após a perda dental ocorre a maior redução óssea, o que pode dificultar a colocação futura de implantes sem a realização de enxertos.3. Alteração da mastigação e sobrecarga digestiva
A ausência de dentes compromete a eficiência da trituração dos alimentos. Para compensar o lado falho, a mastigação passa a ser unilateral, gerando:
- Sobrecarga nos dentes remanescentes, acelerando desgastes e trincas;
- Prejuízo à digestão, já que o alimento chega ao estômago em pedaços maiores do que o ideal.
4. Dores na articulação (DTM) e alteração estética facialO desequilíbrio na mordida força a Articulação Temporomandibular (ATM), podendo provocar estalos na mandíbula, zumbidos, dores musculares no pescoço e dores de cabeça frequentes.
Além disso, a perda óssea progressiva reduz a sustentação dos tecidos faciais, promovendo o envelhecimento precoce do rosto, com perda de volume nas bochechas e aumento de marcas de expressão ao redor da boca.
As Opções de Reabilitação Odontológica
A odontologia moderna oferece soluções eficientes e previsíveis para recuperar a função e a harmonia da cavidade bucal:
Por que reabilitar o quanto antes?
Quanto mais tempo se espera para substituir um dente perdido, mais complexo e demorado se torna o tratamento. Adiar a reabilitação pode exigir, no futuro, tratamentos ortodônticos para desinclinar dentes, enxertos ósseos para recuperar o volume perdido e tratamento de canal nos dentes movimentados.
Reabilitar um dente é um procedimento funcional necessário para preservar a saúde e a estabilidade de todos os dentes remanescentes.
Recupere a força do seu sorriso e a sua mastigação!
Não deixe que a perda de um dente comprometa os dentes vizinhos e o formato do seu rosto. A odontologia moderna permite devolver a estética e a função mastigatória de maneira rápida, segura e confortável.
Se você perdeu um dente recente ou já vive com esse espaço há algum tempo, este é o momento de agir antes que o problema se agrave.
Mais sobre o autor:
Hugo Deleon é Bacharel em Odontologia pela Universidade Nove de Julho e pós-graduando em Ortodontia pela Faculdade de Odontologia da Associação Paulista de Cirurgiões Dentista. É responsável técnico pela clínica Smart Dent. Entre em contato conosco e agende sua consulta de avaliação para descobrir a melhor solução de reabilitação para o seu caso