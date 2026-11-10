Perda de um dente. O que realmente pode acontecer se você não reabilitar?

É comum pensar que a falta de um dente posterior não afeta a estética e, portanto, não exige atenção imediata.









Por: Dr. Hugo Deleon









O Efeito Dominó: O que acontece na boca após a perda de um dente?

1. Movimentação e inclinação dos dentes vizinhos



Os dentes naturais permanecem em suas posições corretas graças ao contato contínuo com os dentes adjacentes e opostos. Quando um dente é extraído:



Os dentes vizinhos se inclinam: Os dentes das laterais tendem a tombar em direção ao espaço vazio.



O dente oposto sofre extrusão: O dente da arcada oposta (superior ou inferior) perde o seu ponto de apoio e desce ou sobe em busca de contato, expondo sua raiz.



Esse desalinhamento cria nichos de difícil higieniza



2. Perda óssea (Reabsorção Óssea)

O osso maxilar necessita do estímulo gerado pela mastigação sobre a raiz dentária para se manter denso. Sem a raiz, o organismo inicia um processo de reabsorção óssea, fazendo com que o osso perca volume e espessura. No primeiro ano após a perda dental ocorre a maior redução óssea, o que pode dificultar a colocação futura de implantes sem a realização de enxertos. 3. Alteração da mastigação e sobrecarga digestiva

A ausência de dentes compromete a eficiência da trituração dos alimentos. Para compensar o lado falho, a mastigação passa a ser unilateral, gerando: Sobrecarga nos dentes remanescentes, acelerando desgastes e trincas;

Prejuízo à digestão, já que o alimento chega ao estômago em pedaços maiores do que o ideal. A ausência de dentes compromete a eficiência da trituração dos alimentos. Para compensar o lado falho, a mastigação passa a ser unilateral, gerando: 4. Dores na articulação (DTM) e alteração estética facial O desequilíbrio na mordida força a Articulação Temporomandibular (ATM), podendo provocar estalos na mandíbula, zumbidos, dores musculares no pescoço e dores de cabeça frequentes.



Além disso, a perda óssea progressiva reduz a sustentação dos tecidos faciais, promovendo o envelhecimento precoce do rosto, com perda de volume nas bochechas e aumento de marcas de expressão ao redor da boca.

As Opções de Reabilitação Odontológica

Tipo de Reabilitação Como Funciona Principais Vantagens Implante Dentário Pino de titânio ou zircônia fixado no osso para substituir a raiz, recebendo uma coroa protética. Preserva o osso maxilar, não exige desgaste dos dentes vizinhos e devolve força mastigatória total. Prótese Fixa (Ponte) Estrutura protética apoiada sobre os dentes vizinhos ao espaço ausente. Solução fixa de rápida confecção, restaurando estética e mastigação. Coroa sobre Dente ou Implante Capa de porcelana ou zircônia adaptada sobre a estrutura dental remanescente ou sobre o implante. Devolve o formato anatômico original e alta resistência mastigatória. Prótese Removível Estrutura móvel apoiada sobre a gengiva e dentes remanescentes. Opção acessível para reabilitar múltiplos dentes ausentes simultaneamente. A odontologia moderna oferece soluções eficientes e previsíveis para recuperar a função e a harmonia da cavidade bucal:

Por que reabilitar o quanto antes?



Quanto mais tempo se espera para substituir um dente perdido, mais complexo e demorado se torna o tratamento. Adiar a reabilitação pode exigir, no futuro, tratamentos ortodônticos para desinclinar dentes, enxertos ósseos para recuperar o volume perdido e tratamento de canal nos dentes movimentados.



Reabilitar um dente é um procedimento funcional necessário para preservar a saúde e a estabilidade de todos os dentes remanescentes.

Recupere a força do seu sorriso e a sua mastigação!



Não deixe que a perda de um dente comprometa os dentes vizinhos e o formato do seu rosto. A odontologia moderna permite devolver a estética e a função mastigatória de maneira rápida, segura e confortável.



Se você perdeu um dente recente ou já vive com esse espaço há algum tempo, este é o momento de agir antes que o problema se agrave. Quanto mais tempo se espera para substituir um dente perdido, mais complexo e demorado se torna o tratamento. Adiar a reabilitação pode exigir, no futuro, tratamentos ortodônticos para desinclinar dentes, enxertos ósseos para recuperar o volume perdido e tratamento de canal nos dentes movimentados.Reabilitar um dente é um procedimento funcional necessário para preservar a saúde e a estabilidade de todos os dentes remanescentes.Recupere a força do seu sorriso e a sua mastigação!Não deixe que a perda de um dente comprometa os dentes vizinhos e o formato do seu rosto. A odontologia moderna permite devolver a estética e a função mastigatória de maneira rápida, segura e confortável.Se você perdeu um dente recente ou já vive com esse espaço há algum tempo, este é o momento de agir antes que o problema se agrave.

Mais sobre o autor:

Hugo Deleon é Bacharel em Odontologia pela Universidade Nove de Julho e pós-graduando em Ortodontia pela Faculdade de Odontologia da Associação Paulista de Cirurgiões Dentista. É responsável técnico pela clínica Smart Dent . Entre em contato conosco e agende sua consulta de avaliação para descobrir a melhor solução de reabilitação para o seu caso

A perda de um único dente costuma ser negligenciada, principalmente quando ocorre em uma região posterior da boca, longe da linha do sorriso. É comum pensar que a falta de um dente posterior não afeta a estética e, portanto, não exige atenção imediata.No entanto, o sistema mastigatório funciona como uma engrenagem de alta precisão. Quando uma das peças é removida, toda a estrutura da boca entra em desequilíbrio.A perda dental desencadeia um efeito dominó de alterações ósseas, funcionais e estéticas que se agravam com o passar do tempo. Entenda o que acontece na anatomia bucal ao perder um dente e por que a reabilitação precoce é fundamental para a saúde.ção, favorecendo o acúmulo de placa bacteriana, cáries e doenças gengivais nos dentes ao redor.