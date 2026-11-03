Jet ski avaliado em R$ 125 mil desaparece após locação em Goiás; suspeitos seriam de Cotia

Embarcação foi alugada por dois dias, mas desapareceu de um rancho às margens do Lago Santa Bárbara; boletim de ocorrência registra investigação por estelionato

Foto encaminhada ao Cotia & Cia





Um jet ski avaliado em aproximadamente R$ 125 mil desapareceu após ser alugado no Lago Santa Bárbara, no município de Santa Bárbara de Goiás (GO). O caso foi registrado como estelionato na Polícia Civil de Goiás, na última quarta-feira (28). Segundo a empresa Candini Jets, responsável pela locação, os suspeitos seriam de Cotia.

De acordo com o boletim de ocorrência, a embarcação foi alugada na manhã de terça-feira (27) pelo período de dois dias, pelo valor de R$ 2 mil. O aluguel também incluía uma carretinha utilizada no transporte do jet ski.A negociação foi intermediada por outro homem, que se apresentou como cunhado do locatário. Após o pagamento, os suspeitos ficaram com a embarcação e a deixaram em um rancho alugado às margens do lago.Na manhã seguinte, o proprietário do rancho entrou em contato com os responsáveis pela embarcação e informou que o jet ski havia desaparecido. Ao tentarem falar com os dois, os responsáveis não conseguiram mais contato.O boletim aponta ainda que a embarcação possuía rastreador, mas o equipamento deixou de atualizar a localização. A família suspeita que o dispositivo tenha sido retirado e descartado.Pessoas que estavam no local relataram a presença de dois veículos, um Renault Kwid e uma Mercedes-Benz, que estaria puxando a carretinha com o jet ski. Após o acionamento da Polícia Militar, foi verificado que os veículos com a embarcação estavam no município de Hidrolândia (GO), na quarta-feira (28).O caso foi registrado na Central Geral de Flagrantes e Pronto Atendimento ao Cidadão de Goiânia e encaminhado à Subdelegacia de Polícia de Santa Bárbara de Goiás. A ocorrência foi tipificada como estelionato consumado.