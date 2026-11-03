Sem condições de acesso, escola suspende aulas e comunidade cobra melhorias em estrada de VGP

De acordo com um representante da comunidade escolar, as condições da via já provocaram a suspensão das aulas em duas ocasiões. O grupo afirma que existe uma ação judicial favorável ao asfaltamento da estrada, mas que a Prefeitura informou não ter recursos disponíveis para executar a obra neste momento.Diante da situação, a comunidade cobra, ao menos, manutenção periódica e preventiva da estrada até que a pavimentação seja realizada.Durante a manifestação, equipes da Polícia Militar acompanharam a mobilização. Após conversas com os policiais, os participantes decidiram deixar a rodovia e seguir até a sede da Prefeitura para apresentar as reivindicações.No local, representantes da comunidade foram recebidos inicialmente pelo secretário jurídico. Segundo o relato, equipes da Guarda Civil Municipal também compareceram, o que gerou reclamações dos manifestantes, que classificaram a presença do efetivo como desproporcional diante do caráter pacífico do protesto.Ainda durante a mobilização, a Prefeitura enviou máquinas para realizar intervenções na Estrada do Maracanduva. No entanto, segundo os participantes, durante os trabalhos um cano da Sabesp foi danificado e uma das máquinas acabou atolando. O equipamento utilizado para tentar retirá-la também deixou o local, e a estrada permaneceu sem a recuperação esperada.A comunidade escolar afirma que aguarda o reparo da tubulação pela Sabesp para que os serviços da Prefeitura possam ser retomados.Os manifestantes reforçam que a reivindicação não se limita ao asfaltamento, mas também à garantia de condições adequadas de acesso à escola e às residências da região, especialmente nos períodos de chuva.entrou em contato com a Prefeitura de Vargem Grande Paulista para solicitar um posicionamento sobre as condições da Estrada do Maracanduva. Assim que houver retorno, será acrescentado nesta reportagem.