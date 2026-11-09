IPVA 2027 em SP: veja quando pagar, como parcelar e quais placas têm desconto de 3%

Proprietários de veículos poderão quitar o imposto à vista com desconto ou parcelar em até cinco vezes; vencimentos variam conforme o final da placa

Foto: Governo de SP





O Governo de São Paulo definiu o calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2027. Os proprietários de veículos usados poderão pagar o tributo em janeiro, com desconto de 3%, quitar o valor integral em fevereiro, sem desconto, ou parcelar em até cinco vezes, conforme o valor do imposto.





Confira o calendário por final de placa

Final 1: dia 11;

Final 2: dia 12;

Final 3: dia 13;

Final 4: dia 14;

Final 5: dia 15;

Final 6: dia 18;

Final 7: dia 19;

Final 8: dia 20;

Final 9: dia 21;

Final 0: dia 22. As datas valem para o pagamento integral em janeiro, com desconto de 3%, ou em fevereiro, sem desconto, e também para as parcelas, de janeiro a maio, conforme a modalidade escolhida.



As datas valem para o pagamento integral em janeiro, com desconto de 3%, ou em fevereiro, sem desconto, e também para as parcelas, de janeiro a maio, conforme a modalidade escolhida.

Parcelamento pode ser feito em até cinco vezes



Quem optar pelo parcelamento pagará o imposto sem desconto. A quantidade de parcelas dependerá do valor total do débito:

Cinco parcelas, de janeiro a maio: para débitos iguais ou superiores a 10 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (UFESPs).

Quatro parcelas, de janeiro a abril: para débitos iguais ou superiores a 8 UFESPs e inferiores a 10 UFESPs.

Três parcelas, de janeiro a março: para débitos iguais ou superiores a 6 UFESPs e inferiores a 8 UFESPs.

Cada parcela deverá ter valor mínimo de 2 UFESPs. Para calcular os limites, será considerada a unidade fiscal vigente no mês de pagamento da primeira parcela.



A adesão ao parcelamento depende do pagamento da primeira parcela no valor correto e dentro do prazo. O atraso ou pagamento incompleto de qualquer uma das parcelas seguintes provoca o rompimento do acordo, com cobrança de multa e juros sobre o saldo devedor, ressalvadas as condições previstas no decreto para antecipação do licenciamento.



Quem optar pelo parcelamento pagará o imposto sem desconto. A quantidade de parcelas dependerá do valor total do débito:Cada parcela deverá ter valor mínimo de 2 UFESPs. Para calcular os limites, será considerada a unidade fiscal vigente no mês de pagamento da primeira parcela.A adesão ao parcelamento depende do pagamento da primeira parcela no valor correto e dentro do prazo. O atraso ou pagamento incompleto de qualquer uma das parcelas seguintes provoca o rompimento do acordo, com cobrança de multa e juros sobre o saldo devedor, ressalvadas as condições previstas no decreto para antecipação do licenciamento.

Caminhões têm calendário diferente



Os proprietários de caminhões e caminhões-tratores usados também poderão obter desconto de 3% no pagamento integral em janeiro, conforme o final da placa.



Para quem optar pelo pagamento integral sem desconto, o vencimento será em 22 de abril.



Já o parcelamento terá vencimentos no dia 22, independentemente do final da placa, seguindo o seguinte cronograma:

Cinco parcelas: março, maio, julho, agosto e setembro.

Quatro parcelas: março, maio, julho e agosto.

Três parcelas: março, maio e julho. As quantidades de parcelas seguem as mesmas faixas de valor estabelecidas para os demais veículos.



Os proprietários de caminhões e caminhões-tratores usados também poderão obter desconto de 3% no pagamento integral em janeiro, conforme o final da placa.Para quem optar pelo pagamento integral sem desconto, o vencimento será em 22 de abril.Já o parcelamento terá vencimentos no dia 22, independentemente do final da placa, seguindo o seguinte cronograma:As quantidades de parcelas seguem as mesmas faixas de valor estabelecidas para os demais veículos.

Regras para veículos novos



Para veículos novos, o desconto de 3% será concedido no pagamento integral realizado até o quinto dia útil após a emissão da nota fiscal de aquisição.



Também será possível parcelar o imposto em até cinco vezes, sem desconto, respeitados os valores mínimos previstos no decreto.



Nesse caso, a primeira parcela deverá ser paga em até 30 dias contados da emissão da nota fiscal. As demais vencerão no mesmo dia dos meses subsequentes ao vencimento da primeira.



O desconto de 3%, tanto para veículos novos quanto usados, não se aplica aos veículos beneficiados pela redução de alíquota prevista no parágrafo 1º do artigo 9º da Lei nº 13.296/2008.

As regras foram estabelecidas pelo Decreto nº 70.960, de 6 de novembro de 2026, e os vencimentos começam em 11 de janeiro, para veículos com placa final 1, e seguem até 22 de janeiro, para placas com final 0.O calendário mantém o mesmo dia de vencimento nos meses seguintes, de acordo com o final da placa. Caso a data coincida com um dia sem expediente bancário no município de registro do veículo, o prazo será prorrogado para o primeiro dia útil seguinte.