IPVA 2027 em SP: veja quando pagar, como parcelar e quais placas têm desconto de 3%

Neto Rossi

Proprietários de veículos poderão quitar o imposto à vista com desconto ou parcelar em até cinco vezes; vencimentos variam conforme o final da placa

Foto: Governo de SP

O Governo de São Paulo definiu o calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2027. Os proprietários de veículos usados poderão pagar o tributo em janeiro, com desconto de 3%, quitar o valor integral em fevereiro, sem desconto, ou parcelar em até cinco vezes, conforme o valor do imposto.

As regras foram estabelecidas pelo Decreto nº 70.960, de 6 de novembro de 2026, e os vencimentos começam em 11 de janeiro, para veículos com placa final 1, e seguem até 22 de janeiro, para placas com final 0.

O calendário mantém o mesmo dia de vencimento nos meses seguintes, de acordo com o final da placa. Caso a data coincida com um dia sem expediente bancário no município de registro do veículo, o prazo será prorrogado para o primeiro dia útil seguinte.

Confira o calendário por final de placa
  • Final 1: dia 11;
  • Final 2: dia 12;
  • Final 3: dia 13;
  • Final 4: dia 14;
  • Final 5: dia 15;
  • Final 6: dia 18;
  • Final 7: dia 19;
  • Final 8: dia 20;
  • Final 9: dia 21;
  • Final 0: dia 22.
As datas valem para o pagamento integral em janeiro, com desconto de 3%, ou em fevereiro, sem desconto, e também para as parcelas, de janeiro a maio, conforme a modalidade escolhida.

Parcelamento pode ser feito em até cinco vezes

Quem optar pelo parcelamento pagará o imposto sem desconto. A quantidade de parcelas dependerá do valor total do débito:
  • Cinco parcelas, de janeiro a maio: para débitos iguais ou superiores a 10 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (UFESPs).
  • Quatro parcelas, de janeiro a abril: para débitos iguais ou superiores a 8 UFESPs e inferiores a 10 UFESPs.
  • Três parcelas, de janeiro a março: para débitos iguais ou superiores a 6 UFESPs e inferiores a 8 UFESPs.

Cada parcela deverá ter valor mínimo de 2 UFESPs. Para calcular os limites, será considerada a unidade fiscal vigente no mês de pagamento da primeira parcela.

A adesão ao parcelamento depende do pagamento da primeira parcela no valor correto e dentro do prazo. O atraso ou pagamento incompleto de qualquer uma das parcelas seguintes provoca o rompimento do acordo, com cobrança de multa e juros sobre o saldo devedor, ressalvadas as condições previstas no decreto para antecipação do licenciamento.

Caminhões têm calendário diferente

Os proprietários de caminhões e caminhões-tratores usados também poderão obter desconto de 3% no pagamento integral em janeiro, conforme o final da placa.

Para quem optar pelo pagamento integral sem desconto, o vencimento será em 22 de abril.

Já o parcelamento terá vencimentos no dia 22, independentemente do final da placa, seguindo o seguinte cronograma:
  • Cinco parcelas: março, maio, julho, agosto e setembro.
  • Quatro parcelas: março, maio, julho e agosto.
  • Três parcelas: março, maio e julho.
As quantidades de parcelas seguem as mesmas faixas de valor estabelecidas para os demais veículos.

Regras para veículos novos

Para veículos novos, o desconto de 3% será concedido no pagamento integral realizado até o quinto dia útil após a emissão da nota fiscal de aquisição.

Também será possível parcelar o imposto em até cinco vezes, sem desconto, respeitados os valores mínimos previstos no decreto.

Nesse caso, a primeira parcela deverá ser paga em até 30 dias contados da emissão da nota fiscal. As demais vencerão no mesmo dia dos meses subsequentes ao vencimento da primeira.

O desconto de 3%, tanto para veículos novos quanto usados, não se aplica aos veículos beneficiados pela redução de alíquota prevista no parágrafo 1º do artigo 9º da Lei nº 13.296/2008.
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