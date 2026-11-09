Justiça condena Prefeitura de Itapevi e empresas por fraude com falsos médicos em hospitais

Justiça reconheceu falhas na contratação e fiscalização de profissionais que atenderam pacientes sem habilitação entre 2020 e 2021; duas empresas e uma organização social também foram condenadas

Foto: Prefeitura de Itapevi





O município de Itapevi, uma organização social e duas empresas do setor de saúde foram condenados a pagar R$ 1,5 milhão por dano social em razão da atuação de falsos médicos em dois prontos-socorros municipais. As irregularidades ocorreram por mais de um ano, entre julho de 2020 e setembro de 2021.

Na sentença, a 1ª Vara Cível de Itapevi reconheceu falhas graves nos processos de contratação, conferência de documentos, supervisão e fiscalização dos serviços de saúde.A ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP), por meio da promotora de Justiça Juliana Peres Almenara, após uma investigação iniciada a partir de denúncias sobre a presença de profissionais sem habilitação na rede pública.Segundo as provas reunidas, pelo menos sete pessoas utilizaram indevidamente dados de médicos regularmente inscritos para realizar atendimentos. A investigação identificou pagamentos superiores a R$ 1,238 milhão com recursos públicos.Entre as irregularidades apontadas estão a ausência de conferência adequada da habilitação dos profissionais, inconsistências em documentos, falta de cadastro regular no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e pagamentos a terceiros em dinheiro.Para a Justiça, a Prefeitura não cumpriu seu dever de fiscalizar a execução dos serviços, enquanto as empresas envolvidas também falharam na verificação dos profissionais contratados.Nas alegações finais, a promotora sustentou que os efeitos da fraude ultrapassaram os prejuízos individuais dos pacientes e atingiram toda a sociedade.afirmou Juliana.A representante do Ministério Público também destacou relatos de erros em procedimentos e prescrições médicas, que poderiam provocar o agravamento de doenças e até mortes.Ao reconhecer o dano social, a juíza Daniele Machado Toledo considerou a duração das irregularidades, o número de falsos médicos envolvidos, a exposição da população a riscos e o volume de recursos públicos utilizados.A sentença foi proferida em junho. O valor de R$ 1,5 milhão deverá ser destinado ao Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID).A decisão ainda cabe recurso.