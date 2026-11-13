Homem é condenado a 22 anos por matar proprietário após cobrança de R$ 500 de aluguel em Cotia

Um homem foi condenado a 22 anos de prisão, em regime inicial fechado, pelo assassinato de Raimundo Ferreira Gomes, ocorrido em fevereiro de 2021, no Jardim Araruama, em Cotia. A condenação foi definida pelo Tribunal do Júri nesta terça-feira (10), após os jurados reconhecerem a autoria e a materialidade do homicídio, além das qualificadoras de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

A denúncia foi apresentada pelo promotor de Justiça Felipe Bragantini de Lima, da Promotoria de Justiça de Cotia, em setembro de 2025. Na ocasião, o Ministério Público pediu a prisão preventiva do acusado.

O réu, Kleber Valentim Neves, foi condenado por matar Raimundo, que era proprietário do imóvel onde ele morava como inquilino. De acordo com a denúncia do Ministério Público de São Paulo (MPSP), o crime aconteceu na manhã de 6 de fevereiro de 2021. Segundo a acusação, Kleber desferiu diversos golpes de faca contra Raimundo e fugiu em seguida.





Acionados para atender à ocorrência, agentes de segurança prestaram socorro à vítima. Ainda conforme a denúncia, Raimundo conseguiu identificar o autor do ataque antes de morrer.





Cobrança de aluguel teria motivado o crime





Na sentença, o juiz André Luiz da Silva da Cunha apontou que o homicídio teria sido motivado por uma cobrança de aluguel de aproximadamente R$ 500. Ao analisar as circunstâncias do crime para estabelecer a pena, o magistrado considerou a culpabilidade desfavorável ao réu justamente pela gravidade da motivação.





A decisão também destacou as consequências da morte para a esposa da vítima, Janete, com quem Raimundo convivia havia 17 anos. O casal não tinha filhos. Na avaliação do juiz, a morte deixou a mulher sem a companhia do marido e sem alguém que pudesse ampará-la na velhice.





Condenação e prisão





Durante o julgamento, os jurados reconheceram as duas qualificadoras apontadas na denúncia: emprego de meio cruel e utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima. Também negaram a tese de privilégio apresentada no processo.





Na dosimetria, o juiz estabeleceu a pena-base em 16 anos e seis meses de reclusão. Em seguida, considerou as agravantes relacionadas ao recurso que dificultou a defesa e à idade da vítima, que tinha mais de 60 anos, elevando a pena definitiva para 22 anos.





A sentença determinou o cumprimento da pena em regime inicial fechado. O juiz também estabeleceu que Kleber não poderá recorrer em liberdade, com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 1068, que autoriza a execução imediata das condenações impostas pelo Tribunal do Júri.





A reportagem não conseguiu localizar a defesa de Kleber Valentim Neves para comentar a condenação. O espaço permanece aberto para manifestação.