Trabalhador tem moto furtada no bairro Recanto dos Victor's, em Cotia

A motocicleta é uma Honda CG Fan, de placa FAP-0C68. O proprietário informou que pretende registrar um boletim de ocorrência ainda nesta segunda-feira

Moto furtada é uma Honda CG Fan, semelhante a da imagem acima gerada por IA

Um garçom que trabalha em um pesqueiro de Cotia teve a motocicleta furtada na madrugada desta segunda-feira (9), na Rua Caiapó, no bairro Recanto dos Victor's.

Segundo o trabalhador, a moto estava estacionada em frente a um estabelecimento comercial. Ele chegou do trabalho por volta das 17h deste domingo (8) e, ao retornar ao local na manhã desta segunda-feira, percebeu que o veículo havia desaparecido.A motocicleta é uma Honda CG Fan, de placa FAP-0C68. O proprietário informou que pretende registrar um boletim de ocorrência ainda nesta segunda-feira.