Mudança de nome e ampliação das atribuições dependem de emenda à Constituição Federal, comprovação de requisitos pelo município e aprovação de uma lei específica sobre a carreira dos agentes

Foto: Juliano Barbosa





transformação da Guarda Civil de Cotia em Polícia Municipal de Cotia. A legislação estabelece uma nova denominação para a corporação e detalha atribuições relacionadas à segurança pública, mas a mudança ainda não será aplicada imediatamente. O prefeito Welington Formiga sancionou a lei que prevê aA legislação estabelece uma nova denominação para a corporação e detalha atribuições relacionadas à segurança pública, mas a mudança ainda não será aplicada imediatamente.



Quais serão as atribuições da Polícia Municipal?



A lei estabelece que a futura Polícia Municipal terá natureza civil e será organizada em carreira. Entre as competências previstas estão a proteção dos bens, serviços e instalações municipais, além dos direitos e interesses da população.



O texto também prevê a realização de policiamento ostensivo e comunitário, de caráter preventivo, tanto nas áreas urbanas quanto rurais de Cotia.



Outras atribuições incluem:



Atuar na prevenção à criminalidade, em cooperação com as forças de segurança estaduais e federais;

Atender situações de emergência e prestar apoio às demais forças de segurança, quando solicitado;

Realizar policiamento em eventos públicos organizados pelo município;

Fazer rondas e fiscalizações preventivas em áreas de risco e pontos críticos;

Exercer a fiscalização de trânsito, conforme o Código de Trânsito Brasileiro e a regulamentação municipal. A legislação estabelece, porém, que a corporação não poderá exercer funções de polícia judiciária ou investigação criminal. A lei estabelece que a futura Polícia Municipal terá natureza civil e será organizada em carreira. Entre as competências previstas estão a proteção dos bens, serviços e instalações municipais, além dos direitos e interesses da população.O texto também prevê a realização de policiamento ostensivo e comunitário, de caráter preventivo, tanto nas áreas urbanas quanto rurais de Cotia.Outras atribuições incluem:A legislação estabelece, porém, que a corporação não poderá exercer funções de polícia judiciária ou investigação criminal.



Controle e fiscalização



A lei também prevê que a futura Polícia Municipal ficará sujeita ao controle externo do Ministério Público.



O Poder Executivo deverá assegurar a continuidade do funcionamento da corregedoria e da ouvidoria, órgãos que deverão manter autonomia no exercício de suas competências.



Outro ponto previsto é a acreditação periódica da corporação pelo Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, conforme a padronização nacional estabelecida em legislação federal.



A legislação já está em vigor desde a publicação, mas seus principais efeitos, relacionados à mudança de denominação, às novas atribuições e à transformação dos cargos, permanecem condicionados ao cumprimento das exigências estabelecidas no próprio texto.

De acordo com o texto, a nova denominação e as atribuições previstas na lei somente produzirão efeitos após o cumprimento de uma série de condições. Entre elas está a entrada em vigor de uma emenda à Constituição Federal que institua as polícias municipais.Além disso, o Executivo municipal deverá comprovar o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela eventual emenda constitucional, incluindo capacidade financeira para manutenção da corporação, adequação à legislação federal que disciplina as guardas municipais, formação profissional dentro dos parâmetros nacionais e integração das ações de policiamento com os demais órgãos de segurança pública.A legislação também determina que seja publicada uma lei específica, de iniciativa do prefeito, para tratar da transformação dos cargos efetivos da carreira da Guarda Civil em cargos da futura Polícia Municipal.Até que todas essas exigências sejam cumpridas, a corporação continuará oficialmente denominada Guarda Civil de Cotia, mantendo suas atribuições atuais.