Projeto do prefeito Welington Formiga recebeu 14 votos favoráveis. Mudança de nome e novas atribuições, porém, dependem da regulamentação constitucional e do cumprimento de outras exigências legais

Foto: vagner Santos

A Câmara Municipal de Cotia aprovou, com 14 votos favoráveis, o projeto de lei que prevê a transformação da Guarda Civil Municipal (GCM) em Polícia Municipal. A votação ocorreu na manhã desta terça-feira (17), durante a 38ª Sessão Ordinária, em regime de urgência especial.



O que muda com a criação da Polícia Municipal?



Pelo projeto aprovado, a futura Polícia Municipal de Cotia terá natureza civil e será organizada em carreira. Entre as atribuições previstas estão:

Realizar policiamento ostensivo e comunitário, de caráter preventivo, nas áreas urbanas e rurais;

Atuar na prevenção à criminalidade em cooperação com as forças estaduais e federais;

Fazer rondas e fiscalizações preventivas em áreas consideradas de risco;

Atender situações de emergência e prestar apoio a outras forças de segurança;

Realizar policiamento em eventos públicos;

Exercer a fiscalização de trânsito, conforme o Código de Trânsito Brasileiro e a regulamentação municipal;

Proteger bens, serviços e instalações do município, além dos direitos e interesses da população.

O texto também estabelece limites para a atuação da futura corporação. A Polícia Municipal não poderá exercer funções de polícia judiciária ou investigação criminal.



Outra previsão é a manutenção do controle externo pelo Ministério Público, além do funcionamento da corregedoria e da ouvidoria, que deverão ter autonomia no exercício de suas competências. Pelo projeto aprovado, a futura Polícia Municipal de Cotia terá natureza civil e será organizada em carreira. Entre as atribuições previstas estão:O texto também estabelece limites para a atuação da futura corporação. A Polícia Municipal não poderá exercer funções de polícia judiciária ou investigação criminal.Outra previsão é a manutenção do controle externo pelo Ministério Público, além do funcionamento da corregedoria e da ouvidoria, que deverão ter autonomia no exercício de suas competências.



Quando a mudança começa a valer?



Apesar da aprovação do projeto na Câmara, a mudança não será imediata. O artigo 5º estabelece que a nova denominação e as atribuições previstas somente entrarão em vigor após o cumprimento conjunto de três condições:



Regulamentação constitucional: entrada em vigor da emenda constitucional que institui as polícias municipais.



Adequação do município: comprovação de que Cotia atende às exigências constitucionais, incluindo capacidade financeira para manter a corporação, cumprimento da legislação federal, formação profissional dentro dos parâmetros nacionais e pactuação para integração das ações de policiamento com os demais órgãos de segurança.



Transformação dos cargos: aprovação e publicação de uma lei específica para transformar os cargos efetivos da atual carreira da Guarda Civil em cargos da Polícia Municipal.



Até que todas essas etapas sejam cumpridas, a corporação continuará oficialmente com o nome de Guarda Civil de Cotia e manterá suas atribuições atuais.



Guardas não terão cargos transformados automaticamente



O projeto também esclarece que a mudança institucional não representa a transformação automática dos cargos ocupados pelos atuais guardas civis.



De acordo com o artigo 3º, a Polícia Municipal sucederá institucionalmente a Guarda Civil, preservando sua estrutura organizacional, a continuidade dos serviços públicos e os direitos e deveres dos servidores.



Entretanto, a transformação dos cargos efetivos dependerá de outra lei, de iniciativa do prefeito, respeitando os requisitos constitucionais.



A proposta ainda prevê que a futura corporação ficará sujeita a avaliações periódicas de acreditação pelo Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, conforme a padronização nacional prevista na legislação federal.



Mudança já era discutida desde 2025



A possibilidade de alterar o nome da Guarda Civil de Cotia começou a ser discutida publicamente em fevereiro de 2025, após uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que reconheceu a possibilidade de as guardas municipais exercerem ações de policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública.



Na ocasião, a Prefeitura informou ao Cotia & Cia que Welington Formiga pretendia encaminhar um projeto para mudar a nomenclatura da corporação.



Ainda em fevereiro daquele ano, o vereador Alexandre Frota (PDT) apresentou uma proposta semelhante na Câmara Municipal, por meio do Projeto de Lei Complementar nº 6/2025, que chegou a ser lido em plenário.



Agora, com a aprovação da proposta apresentada pelo Executivo, a mudança avança no Legislativo, com regras específicas sobre a estrutura, as competências e as condições para a implantação da Polícia Municipal. A possibilidade de alterar o nome da Guarda Civil de Cotia começou a ser discutida publicamente em fevereiro de 2025, após uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que reconheceu a possibilidade de as guardas municipais exercerem ações de policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública.Na ocasião, aAinda em fevereiro daquele ano, o vereador Alexandre Frota (PDT) apresentou uma proposta semelhante na Câmara Municipal, por meio do Projeto de Lei Complementar nº 6/2025, que chegou a ser lido em plenário.Agora, com a aprovação da proposta apresentada pelo Executivo, a mudança avança no Legislativo, com regras específicas sobre a estrutura, as competências e as condições para a implantação da Polícia Municipal.



PEC da Segurança Pública



A proposta de mudança em Cotia ocorre após a aprovação da PEC 18/2025, conhecida como PEC da Segurança Pública, pelo Senado Federal, em 3 de novembro.



O texto foi aprovado em dois turnos, com 73 votos favoráveis no primeiro e 75 no segundo. Entre outros pontos, prevê a possibilidade de criação de polícias municipais de natureza civil, com atuação no policiamento ostensivo e comunitário, sujeitas a critérios de formação, financiamento e fiscalização.



Após a aprovação no Senado, a proposta seguiu para promulgação pelo Congresso Nacional. A entrada em vigor da emenda constitucional é uma das condições estabelecidas pelo projeto municipal para que a mudança em Cotia passe a valer. A proposta de mudança em Cotia ocorre após a aprovação da PEC 18/2025, conhecida como PEC da Segurança Pública, pelo Senado Federal, em 3 de novembro.O texto foi aprovado em dois turnos, com 73 votos favoráveis no primeiro e 75 no segundo. Entre outros pontos, prevê a possibilidade de criação de polícias municipais de natureza civil, com atuação no policiamento ostensivo e comunitário, sujeitas a critérios de formação, financiamento e fiscalização.Após a aprovação no Senado, a proposta seguiu para promulgação pelo Congresso Nacional. A entrada em vigor da emenda constitucional é uma das condições estabelecidas pelo projeto municipal para que a mudança em Cotia passe a valer.

De autoria do prefeito Welington Formiga, oA sessão contou com a presença do secretário municipal de Segurança Pública, Fabrício Dourado, da secretária adjunta Marina Vasques Lemos, da comandante da GCM, inspetora Isabel Casaçola Mendes, do subcomandante, inspetor Éder Fiúza da Costa, além dos comandantes de área, inspetores Romano e Marques.Na justificativa do projeto, o Executivo afirma que a mudança reconhece a trajetória de mais de quatro décadas da corporação, que já atua na proteção de bens, serviços e instalações municipais, no patrulhamento preventivo e no apoio às forças estaduais e federais.