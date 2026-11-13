Casal é preso suspeito de desviar medicamentos de alto custo de farmácia pública

Operação Farmako foi realizada pelo Setor de Investigações Gerais (SIG), da Delegacia Seccional de Carapicuíba

Foto: Divulgação / Polícia Civil

Uma funcionária da Farmácia de Atendimento Especializado de Barueri foi presa em flagrante nesta sexta-feira (13), suspeita de desviar medicamentos de alto custo da unidade pública para comercialização clandestina. O marido dela também foi preso durante a operação policial, denominada “Farmako”.

A ação foi realizada por policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG), da Delegacia Seccional de Carapicuíba, com autorização judicial para cumprimento de mandados de busca e apreensão na residência da investigada, localizada na cidade de São Paulo, e no local de trabalho dela, na região central de Barueri. A ação também contou com o apoio da Vigilância Sanitária de Barueri.Segundo o delegado Adair Marques, coordenador da operação, o inquérito foi instaurado após informações de que a auxiliar de farmácia estaria retirando medicamentos de alto custo da unidade, situada na Avenida Vinte e Seis de Março, e armazenando os produtos em sua residência para posterior comercialização clandestina.Durante as buscas, os policiais encontraram dezenas de caixas de Somatropina, medicamento de alto custo, na casa da investigada. Ela estava trabalhando no momento da operação.No local de trabalho, os agentes também localizaram outras dezenas de caixas do mesmo medicamento dentro de uma bolsa térmica guardada no armário utilizado pela funcionária.Diante do material encontrado, a mulher e o marido foram presos em flagrante.De acordo com o registro policial, o casal foi preso em flagrante por suspeita de peculato, previsto no artigo 312 do Código Penal, e comércio de medicamentos adulterados, conforme o artigo 273, parágrafo 1º-B, inciso III.A investigação está sob responsabilidade da Polícia Civil, que apura o possível desvio de medicamentos da unidade pública e a destinação dos produtos encontrados.