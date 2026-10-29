VÍDEO: Homem arremessa pedras contra viatura e é baleado por PM

Câmera de segurança registrou a ocorrência; segundo a Secretaria da Segurança Pública, homem estava com uma faca e foi preso em flagrante após ser atingido na perna

Imagem: Reprodução / PMSP

Um homem de 30 anos foi baleado na perna por um policial militar após arremessar pedras contra uma viatura em Osasco, na tarde desta quarta-feira (28). A ocorrência foi registrada por uma câmera de segurança.



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Homem foi atingido na perna



Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o homem estava com uma faca. Um dos policiais disparou duas vezes, atingindo a perna dele.



Após os disparos, os agentes aplicaram um torniquete para conter o sangramento e prestaram os primeiros atendimentos. O homem foi encaminhado a um pronto-socorro e preso em flagrante.



De acordo com a SSP, a faca e as armas utilizadas pelos policiais foram apreendidas. A pasta também informou que foram solicitadas perícias ao Instituto de Criminalística (IC) e exames ao Instituto Médico Legal (IML).



O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Osasco.

As imagens mostram a viatura, ocupada por dois policiais, circulando pela Rua Osório Duque Estrada quando o homem arremessa uma pedra e corre em direção ao veículo. Na sequência, o carro acelera e entra em outra rua.Minutos depois, a viatura retorna, contorna uma praça e se aproxima do homem. Os policiais desembarcam com as armas em punho, enquanto ele corre na direção dos agentes, gritando “atira”. Em seguida, o homem arremessa outra pedra.