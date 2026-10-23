VÍDEO: cratera se abre em estrada de Cotia e veículo fica preso em meio à água

Vídeo enviado à reportagem mostra um carro com a parte dianteira afundada no buraco e um grande volume de água lamacenta descendo pela via. A suspeita é de rompimento de uma adutora da Sabesp
|Foto enviada ao Cotia & Cia
Um carro ficou preso em uma cratera que se abriu na Estrada das Mulatas, em Cotia, nesta sexta-feira (23).
Um vídeo recebido pela reportagem (veja no final da matéria) mostra o veículo, de cor preta, com a parte dianteira direita afundada no buraco, enquanto um forte fluxo de água lamacenta percorre a estrada.
Nas imagens, é possível observar que a água desce pela via carregando lama, pedras e outros detritos. O terreno aparece encharcado, e a cratera compromete parte da passagem de veículos.
A situação pode ter sido provocada pelo rompimento de uma adutora da Sabesp, já que há grande quantidade de água jorrando no local. No entanto, a causa ainda precisa ser confirmada. Cotia & Cia está em contato com a Companhia.
Segundo informações, as aulas na Escola Municipal Vicentina Pires de Oliveira foram suspensas devido ao ocorrido.
Nas imagens, é possível observar que a água desce pela via carregando lama, pedras e outros detritos. O terreno aparece encharcado, e a cratera compromete parte da passagem de veículos.
A situação pode ter sido provocada pelo rompimento de uma adutora da Sabesp, já que há grande quantidade de água jorrando no local. No entanto, a causa ainda precisa ser confirmada. Cotia & Cia está em contato com a Companhia.
Segundo informações, as aulas na Escola Municipal Vicentina Pires de Oliveira foram suspensas devido ao ocorrido.