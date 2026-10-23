VÍDEO: cratera se abre em estrada de Cotia e veículo fica preso em meio à água

Vídeo enviado à reportagem mostra um carro com a parte dianteira afundada no buraco e um grande volume de água lamacenta descendo pela via. A suspeita é de rompimento de uma adutora da Sabesp

Foto enviada ao Cotia & Cia









Um vídeo recebido pela reportagem (veja no final da matéria) mostra o veículo, de cor preta, com a parte dianteira direita afundada no buraco, enquanto um forte fluxo de água lamacenta percorre a estrada.



Nas imagens, é possível observar que a água desce pela via carregando lama, pedras e outros detritos. O terreno aparece encharcado, e a cratera compromete parte da passagem de veículos.



A situação pode ter sido provocada pelo rompimento de uma adutora da Sabesp, já que há grande quantidade de água jorrando no local. No entanto, a causa ainda precisa ser confirmada. Cotia & Cia está em contato com a Companhia.



Segundo informações, as aulas na Escola Municipal Vicentina Pires de Oliveira foram suspensas devido ao ocorrido.









Um carro ficou preso em uma cratera que se abriu na Estrada das Mulatas, em Cotia, nesta sexta-feira (23).