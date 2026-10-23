Atletas de Cotia conquistam pódios no HYROX e miram classificação para o Mundial

Competidores subiram ao pódio em três categorias na etapa realizada em São Paulo; equipe já se prepara para novos desafios no Rio de Janeiro

Foto: Redes sociais

Esportes & Cia - Atletas de Cotia conquistaram resultados expressivos na terceira edição do HYROX em São Paulo, realizada nos dias 17 e 18 de outubro de 2026, no Distrito Anhembi, na capital paulista.





Representantes da Hybox_Cotia – Center Training subiram ao pódio em três categorias da competição, que combina corrida com exercícios funcionais de força e resistência.



A edição marcou a primeira vez que o evento paulista foi realizado ao longo de dois dias. A modalidade vem ganhando espaço no cenário esportivo e reúne participantes que buscam testar condicionamento físico, força e resistência.



Entre os destaques de Cotia está a dupla formada por Renato Rodrigues e Emerson dos S. Augusto, que conquistou o primeiro lugar na categoria Open Masculino, na faixa etária de 50 a 54 anos.

Emerson Augusto e Renato Rodrigues. Foto: Divulgação

Outro resultado importante veio no Relay Masculino, categoria 40+, em que Renato Rodrigues, Rafael Mongs, Rodrigo Hara e Fernando Vigatti garantiram a terceira colocação.



No feminino, Lucidalva Correia conquistou o segundo lugar na categoria Open Feminino, na faixa etária de 55 a 59 anos.





Lucidalva Correia. Foto: Redes sociais

Equipe se prepara para novas competições



Os resultados representam mais um capítulo da trajetória dos atletas de Cotia na modalidade. Parte dos competidores já havia conquistado posições de destaque em provas anteriores, enquanto outros integrantes da equipe também alcançaram o pódio nesta edição.



Agora, alguns atletas se preparam para futuras competições no Rio de Janeiro, com o objetivo de obter resultados que possibilitem a classificação para o Mundial de HYROX.



A equipe busca ampliar sua participação em eventos de grande porte e fortalecer a presença de Cotia no cenário esportivo. Uma eventual classificação para o campeonato mundial também poderá abrir oportunidades para a busca de patrocínios e parcerias com empresas locais.



Além dos resultados, a participação dos atletas destaca o crescimento do esporte amador no município e a dedicação de competidores que conciliam os treinos com outras atividades da rotina.



