Ex-prefeito de Embu das Artes, Ney Santos é eleito deputado federal

Com 99,76% das urnas apuradas, candidato do Republicanos já aparece entre os eleitos para a Câmara dos Deputados

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O ex-prefeito de Embu das Artes, Ney Santos (Republicanos), foi eleito deputado federal por São Paulo nas Eleições 2026. Com 99,76% das urnas apuradas, ele soma 118.478 votos, o equivalente a 0,50% dos votos no estado.



Ney Santos aparece como o quarto candidato mais votado do Republicanos em São Paulo. À frente dele estão Marcos Pereira, com 195.814 votos; Guilherme Piai, com 181.616; e Celso Russomanno, com 138.399. O ex-prefeito de Embu das Artes, Ney Santos (Republicanos), foi eleito deputado federal por São Paulo nas Eleições 2026. Com 99,76% das urnas apuradas, ele soma 118.478 votos, o equivalente a 0,50% dos votos no estado.Ney Santos aparece como o quarto candidato mais votado do Republicanos em São Paulo. À frente dele estão Marcos Pereira, com 195.814 votos; Guilherme Piai, com 181.616; e Celso Russomanno, com 138.399.



Trajetória em Embu das Artes



Ney Santos foi eleito prefeito de Embu das Artes pela primeira vez em 2016 e reeleito em 2020, permanecendo no cargo até o encerramento do segundo mandato, em 2024.



Durante sua passagem pela Prefeitura, também presidiu o Conisud (Consórcio Intermunicipal da Região Sudoeste da Grande São Paulo).



Com a eleição para a Câmara dos Deputados, o ex-prefeito retorna à política em âmbito estadual e nacional, agora como representante de São Paulo no Congresso Nacional.