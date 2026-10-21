Veículo pega fogo na Raposo Tavares e causa congestionamento em Cotia

Fogo atingiu veículo no km 28 da rodovia, na manhã desta quarta-feira (21)

Foto: Artesp





Um incêndio em uma Fiat Fiorino provocou congestionamento de 6 quilômetros na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Cotia, na manhã desta quarta-feira (21).

A ocorrência foi registrada por volta das 7h29, no km 28, sentido capital. Segundo a Ecovias Raposo Castello, equipes do Corpo de Bombeiros estavam no local às 8h20.O incêndio foi controlado às 8h53. Duas faixas chegaram a ser interditadas durante a ocorrência, e uma delas foi liberada às 9h18. Às 9h24, a faixa 3 permanecia interditada.O veículo foi removido. Não havia registro de vítimas nas informações divulgadas pela concessionária.