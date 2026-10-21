Quem são os quatro novos delegados que reforçam a Polícia Civil de Cotia

Novos profissionais ampliam a equipe da cidade, que também retomou o plantão policial 24 horas na Delegacia Central após cerca de cinco anos sem equipe própria

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Cotia voltou a contar com plantão policial 24 horas na Delegacia Central após cerca de cinco anos sem uma equipe própria para esse tipo de atendimento. A retomada do serviço foi anunciada na sexta-feira (16), durante a apresentação de quatro novos delegados da Polícia Civil, em cerimônia realizada na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no município.



Atendimento às mulheres é um dos principais avanços



A retomada do plantão 24 horas também é apontada como um avanço para a rede de proteção às mulheres, especialmente aquelas que precisam denunciar situações de violência doméstica fora do horário comercial.



Segundo a secretária de Mulheres, Neurodiversidade e Direitos Humanos de Cotia, Solange Aroeira, a mudança permitirá que casos registrados durante a noite sejam atendidos no próprio município, sem a necessidade de encaminhamento para Barueri.



A secretária destacou ainda que os novos profissionais possuem formação voltada ao acolhimento e à escuta de vítimas de violência doméstica, aspectos considerados fundamentais para oferecer atendimento mais humanizado às mulheres que procuram ajuda.

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Delegada destaca articulação para retomada do serviço



Durante a cerimônia, a delegada titular de Cotia, Monica Gamboa, ressaltou que a retomada do plantão é resultado de um trabalho de articulação institucional e de planejamento para fortalecer a estrutura policial da cidade.



“Estamos celebrando uma conquista importante, construída a partir de uma necessidade real, por meio do diálogo, do planejamento e de muita articulação institucional”, afirmou.



A delegada lembrou que a unidade permaneceu cerca de cinco anos sem uma equipe própria de plantão policial, período em que delegados de Itapevi precisavam dar suporte ao atendimento das ocorrências de Cotia.





Quem são os novos delegados



Arnaldo Camata Neto iniciou sua trajetória na Polícia Civil em Linhares, no Espírito Santo, onde já atuava como policial civil antes de seguir a carreira de delegado. Ele afirma que escolheu São Paulo por vocação e pelo desejo de continuar servindo à sociedade.



Rafaela Batistela Garcia, natural de Francisco Beltrão, no Paraná, é bacharel em Direito e possui pós-graduações em Direito Aplicado e em Direitos Humanos e Segurança Pública. Antes de ingressar na Polícia Civil paulista, trabalhou por mais de oito anos como assessora de desembargador no Tribunal de Justiça do Paraná, com experiência nas áreas cível e criminal.



Robson dos Santos e Silva, natural de Jucás, no Ceará, acumula cerca de 15 anos de experiência no sistema de Justiça. Sua trajetória inclui passagens pelo Ministério Público, assessoria de magistrados e nove anos como escrivão da Polícia Civil cearense.



Julia Leidens, natural do Rio Grande do Sul, ingressou na Perícia da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul em 2022. Em dezembro de 2025, tomou posse como delegada da Polícia Civil de São Paulo e passou a integrar a equipe de Cotia.



O delegado Rafael Bruni Piana, por sua vez, veio do Departamento de Polícia Judiciária da Capital e atua na assistência à titular da Delegacia Central.



Cerimônia reuniu autoridades



O evento foi conduzido por Monica Gamboa e contou com a presença do presidente da OAB de Cotia, Ricardo Rodrigues; do secretário municipal de Segurança, Fabricio Dourado; do secretário de Mobilidade e Transporte, Valdecir Fonseca; da comandante da Guarda Civil Municipal, Isabel Casaçola; e de Solange Aroeira e Lena Miramontes, secretária e secretária adjunta da pasta de Mulheres, Neurodiversidade e Direitos Humanos.



Também participaram representantes da Polícia Civil, do Ministério Público, do Poder Judiciário e de outras instituições envolvidas na articulação para o fortalecimento da segurança pública no município.

Os novos profissionais são Arnaldo Camata Neto, Rafaela Batistela Garcia, Robson dos Santos e Silva e Julia Leidens. A equipe também conta com o delegado Rafael Bruni Piana, que veio do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (Decap) e atua na assistência à delegada titular, Monica Gamboa, ao lado do delegado Celso França.