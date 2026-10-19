Vargem Grande Paulista: operação mira quadrilha que se passava por policiais civis em sequestros

A Justiça autorizou mandados de prisão temporária e de busca e apreensão. A operação conta com a participação do 5º Batalhão de Ações Especiais de Polícia

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Uma operação do Ministério Público de São Paulo (MPSP) e da Polícia Militar foi deflagrada nesta segunda-feira (19) para combater uma quadrilha suspeita de se passar por policiais civis para praticar extorsões mediante sequestro. Vargem Grande Paulista está entre os municípios onde são cumpridos mandados judiciais.

Até o momento, um suspeito foi preso durante a ação. Na residência dele, foram apreendidos uma pistola Taurus calibre .380, dois celulares, um notebook e R$ 2.567 em dinheiro.Segundo informações divulgadas pelas autoridades, a arma apreendida faria parte de um arsenal de aproximadamente 30 armas, entre revólveres, pistolas e um fuzil, roubado em junho deste ano durante o transporte de material bélico na Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (SP-300), em Jundiaí, no interior paulista.A Justiça autorizou mandados de prisão temporária e de busca e apreensão. A operação conta com a participação do 5º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) e, segundo a Polícia Militar, ainda estava em andamento.