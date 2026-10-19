Euclidão reabre com finais e festa dos campeões do futebol amador de Cotia

O Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Cotia 2026 conheceu, no domingo (18), os campeões das categorias 50+, 2ª e 1ª Divisões. As finais foram marcadas por jogos disputados, muitos gols e uma decisão por pênaltis, além da reabertura do Estádio Municipal Euclides de Almeida, o tradicional Euclidão, que voltou a receber partidas oficiais.



Jardim Sabiá vence duelo de sete gols na categoria 50+



A primeira final começou às 7h30 e colocou frente a frente Jardim Sabiá e Cotiano. Em uma partida movimentada, com sete gols, o Jardim Sabiá venceu por 4 a 3 e ficou com o título da categoria 50+.





Parque Alexandre conquista a 2ª Divisão nos pênaltis



Às 9h30, Família Jaé e Parque Alexandre disputaram uma final equilibrada. Após empate sem gols no tempo regulamentar, a decisão foi para as cobranças de pênaltis, vencidas pelo Parque Alexandre por 4 a 3. A Família Jaé terminou com o vice-campeonato.



Recanto fica com o título da 1ª Divisão



Na decisão da principal divisão, às 11h30, o Recanto venceu o Folhas FC por 3 a 2 e levantou a taça de campeão da 1ª Divisão.



Campeonato segue com outras categorias



Apesar do encerramento das três decisões, o Campeonato Municipal de Cotia 2026 continua. As disputas da 3ª e 4ª Divisões seguem em andamento, enquanto as competições das categorias 40+ e 55+ terão início nas próximas semanas.



A organização também prevê mudanças no formato da competição a partir de 2027. A 1ª, 2ª e 3ª Divisões passarão a contar com 24 equipes cada, enquanto a 4ª Divisão terá formato eliminatório simples.







Promovida pela Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Esportes e da Juventude, a competição reuniu cerca de 3 mil atletas e 140 equipes ao longo da temporada, movimentando o futebol amador em diferentes bairros do município.