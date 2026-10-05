“Tarlula”: 4 cidades da região votaram em Tarcísio para governador e Lula para presidente

Fenômeno de voto casado chamou atenção no primeiro turno, com eleitores escolhendo candidatos de grupos políticos diferentes para a Presidência e o governo de São Paulo

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Um fenômeno que chamou a atenção no primeiro turno das eleições em São Paulo também apareceu em cidades da região de Cotia: eleitores que escolheram Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a Presidência da República também votaram em Tarcísio de Freitas (Republicanos) para o governo paulista.



Como foi na região



Em Embu das Artes, Lula recebeu 49,07% dos votos válidos para presidente, enquanto Tarcísio alcançou 52,31% na disputa pelo governo paulista.



Em Itapecerica da Serra, Lula teve 49,04%, contra 51,37% de Tarcísio.



Já em Itapevi, o petista somou 47,23% dos votos, enquanto Tarcísio chegou a 54,25%.



Em Taboão da Serra, Lula alcançou 49,63%, enquanto Tarcísio obteve 52,16%.



O comportamento também foi registrado em outros municípios paulistas, incluindo a própria capital, onde Lula terminou com 46,58% para presidente e Tarcísio alcançou 52,76% na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes.



Fenômeno chamou atenção durante a campanha



O voto combinado entre Lula e Tarcísio já vinha sendo identificado antes da eleição e ganhou o apelido de “Tarlula”.



Uma pesquisa Quaest divulgada em agosto apontou que 11% dos eleitores que se declaravam lulistas em São Paulo afirmavam preferir Tarcísio a Fernando Haddad na disputa pelo governo estadual. O levantamento também mostrou que outros 11% de eleitores que se identificavam com a esquerda, mas não necessariamente como lulistas, também declaravam intenção de votar no governador.



O resultado do primeiro turno mostrou que esse comportamento não ficou restrito às pesquisas e acabou aparecendo nas urnas em dezenas de municípios.



Cenário estadual



No resultado geral de São Paulo, Lula foi o candidato mais votado para presidente em 39 dos 645 municípios paulistas. Em 33 dessas cidades, porém, Tarcísio terminou à frente de Fernando Haddad na disputa pelo governo estadual.



No estado, Lula terminou o primeiro turno com 44,16% dos votos válidos, enquanto Tarcísio foi reeleito governador com 62,65%, contra 36,42% de Haddad.



Na disputa presidencial, Lula avançou ao segundo turno contra Flávio Bolsonaro (PL), que terminou o primeiro turno com 47,03% dos votos em São Paulo.







O chamado “Tarlula”, junção dos nomes de Tarcísio e Lula, ficou evidente em municípios próximos a Cotia, segundo os resultados oficiais da eleição.Entre os exemplos estãoNessas cidades, Lula foi o candidato mais votado para presidente, enquanto Tarcísio terminou à frente na disputa pelo governo de São Paulo.