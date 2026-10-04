Tarcísio de Freitas é reeleito governador de São Paulo no 1º turno

Foto: TV Globo





(matéria em atualização)

Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi reeleito governador de São Paulo neste domingo (4), ainda no primeiro turno das Eleições 2026.Com 90,02% das urnas apuradas, Tarcísio registra 62,85% dos votos, o equivalente a 13.057.319 votos, e aparece com o status de eleito. Fernando Haddad (PT) soma 36,22%.A apuração ainda segue em andamento, mas a eleição já está matematicamente definida.