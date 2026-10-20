Shopping Granja Vianna terá oficina de pintura facial e caça aos doces no Halloween

Atividades gratuitas para crianças acontecem nos dias 24 e 25 de outubro, em Cotia; inscrições são limitadas e realizadas no local

Imagem: Divulgação

Conteúdo de marca: O Shopping Granja Vianna, em Cotia, promove uma programação especial de Halloween para crianças nos dias 24 e 25 de outubro. As atividades são gratuitas e incluem oficina de pintura facial temática e caça aos doces.

No sábado (24), das 13h às 19h, as crianças poderão participar de uma oficina de pintura facial inspirada no Dia das Bruxas. A atividade será realizada no Clubinho do Granja, no piso L1.Já no domingo (25), das 15h às 19h, será a vez da caça aos doces. Para participar, é necessário retirar um mapa no Clubinho do Granja e seguir as pistas para encontrar adesivos escondidos pelo shopping.As inscrições para as atividades são limitadas e devem ser feitas no local.Halloween no Shopping Granja ViannaOficina de pintura facial: sábado (24), das 13h às 19h.Caça aos doces: domingo (25), das 15h às 19h.Local: Clubinho do Granja, piso L1.Entrada: gratuita, com inscrições no local e vagas limitadas.Endereço: Rodovia Raposo Tavares, km 23,5, Lageadinho, Cotia (SP).