Shopping Granja Vianna terá oficina de pintura facial e caça aos doces no Halloween

Atividades gratuitas para crianças acontecem nos dias 24 e 25 de outubro, em Cotia; inscrições são limitadas e realizadas no local
|Imagem: Divulgação
Conteúdo de marca: O Shopping Granja Vianna, em Cotia, promove uma programação especial de Halloween para crianças nos dias 24 e 25 de outubro. As atividades são gratuitas e incluem oficina de pintura facial temática e caça aos doces.
No sábado (24), das 13h às 19h, as crianças poderão participar de uma oficina de pintura facial inspirada no Dia das Bruxas. A atividade será realizada no Clubinho do Granja, no piso L1.
Já no domingo (25), das 15h às 19h, será a vez da caça aos doces. Para participar, é necessário retirar um mapa no Clubinho do Granja e seguir as pistas para encontrar adesivos escondidos pelo shopping.
As inscrições para as atividades são limitadas e devem ser feitas no local.
Serviço
Halloween no Shopping Granja Vianna
Oficina de pintura facial: sábado (24), das 13h às 19h.
Caça aos doces: domingo (25), das 15h às 19h.
Local: Clubinho do Granja, piso L1.
Entrada: gratuita, com inscrições no local e vagas limitadas.
Endereço: Rodovia Raposo Tavares, km 23,5, Lageadinho, Cotia (SP).