Shopping Granja Vianna tem oficinas gratuitas e atrações para o Dia das Crianças

Programação inclui oficinas de artes, pintura facial, slime e opções de lazer para toda a família durante o fim de semana e o feriado de 12 de outubro

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O Shopping Granja Vianna preparou uma programação especial para celebrar o Dia das Crianças, com atividades gratuitas e atrações de lazer para toda a família. Nos dias 10 e 11 de outubro, das 14h às 17h, o empreendimento realiza, em parceria com o Colégio Conceito, oficinas de artes, pintura facial e slime. As inscrições são feitas no local, e as vagas são limitadas.





Local Clubinho do Granja - Piso L1



Inscrições Realizadas no local. Vagas limitadas.



Entrada Eventos gratuitos.



Endereço Rodovia Raposo Tavares, km 23.500, Lageadinho, Cotia (SP).

Entre as opções de diversão para o feriado prolongado estão o Jurassic Land, com piscina de bolinhas, circuito de atividades e escorregadores temáticos, a Game Station, com jogos eletrônicos, o parque de trampolins Led Jump e o Brincadeira de Criança, espaço com piscina de bolinhas e circuitos de obstáculos.A programação inclui ainda sessões de cinema com filmes para diferentes públicos, como Verity, Se Eu Fosse Você 3 e a estreia do documentário Always Lalisa, sobre Lisa, estrela do k-pop.Para completar o passeio, o shopping conta com praça de alimentação e restaurantes como Madero, Coco Bambu, Outback Steakhouse e Pecorino. Também há opções de cafeterias e sorveterias, entre elas Davvero Gelato e Casa Bauducco.No sábado, 10 de outubro, as lojas, os quiosques e a praça de alimentação funcionam das 10h às 22h.No domingo, 11 de outubro, e no feriado de segunda-feira, 12 de outubro, as lojas e os quiosques abrem das 14h às 20h, enquanto a praça de alimentação funciona das 12h às 20h.Oficinas infantis gratuitas no Shopping Granja ViannaDatas 10 e 11 de outubro14h às 15h - Pintura facial15h30 às 16h30 - Oficina de arte17h às 18h - Pintura facial14h às 15h - Oficina de slime15h30 às 16h30 - Oficina de arte17h às 18h - Oficina de slime