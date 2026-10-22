Sérgio Folha assume Secretaria de Esportes e Juventude de Cotia após saída de Dr. Ailton

Mudança integra a reorganização do governo municipal, que também envolve outras secretarias e cargos adjuntos da Prefeitura

Sérgio Folha. Foto: Câmara de Cotia





Sérgio Folha (PL) é o novo secretário de Esportes e Juventude de Cotia. Ele assume o cargo no lugar de Dr. Ailton, que estava à frente da pasta desde o início deste ano.

Quem é Sérgio Folha



Nascido em Brasília, Sérgio Henrique Clementino Folha chegou a Cotia aos 14 anos. Formado em Direito e Letras, iniciou sua trajetória política no município após participar de movimentos estudantis na década de 1990, incluindo a fundação da União Municipal dos Estudantes de Cotia (UMEC).



Sua carreira eleitoral começou em 2000. Foi eleito vereador em 2004, 2008, 2012 e 2020, além de presidir a Câmara Municipal no biênio 2015–2016. Ao longo da trajetória, também ocupou cargos no Executivo municipal, com passagens pelas secretarias de Governo, Cultura e Turismo, Habitação e Urbanismo e Desenvolvimento Econômico e Trabalho.



Filiado ao PL, recebeu 2.231 votos nas eleições municipais de 2024 e ficou como primeiro suplente do partido. Em abril de 2026, retornou temporariamente à Câmara Municipal para ocupar a vaga do vereador licenciado Johny Santos. Agora, assume a Secretaria de Esportes e Juventude de Cotia.

A mudança integra aAntes de assumir a nova função no Executivo, Sérgio Folha havia retornado à Câmara Municipal em abril de 2026, como primeiro suplente do Partido Liberal, para ocupar temporariamente a cadeira do vereador licenciado Johny Santos. Na ocasião, iniciou seu quinto mandato no Legislativo cotiano.Com a nomeação para a Secretaria de Esportes e Juventude, Folha deixa a função legislativa para assumir a condução das políticas municipais voltadas ao esporte e à juventude.