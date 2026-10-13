Secretária de Itapevi é afastada após acusações de assédio moral e abuso de poder

MP aponta que servidora teria humilhado servidores, promovido represálias e usado funcionários públicos em tarefas particulares

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A secretária de Direitos Humanos e Cidadania de Itapevi, Renata Simões, foi afastada cautelarmente do cargo pelo prazo inicial de 90 dias, após uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP).





A promotora Juliana Almenara aponta suspeitas de abuso de poder, desvio de finalidade, assédio moral contra servidores e uso de recursos e funcionários públicos em atividades sem relação com as atribuições da secretaria.



Segundo a ação, a secretária também teria determinado a transferência de servidoras como forma de represália. A Promotoria afirma que a medida de afastamento foi necessária diante do risco de continuidade das condutas investigadas e da possibilidade de interferência na produção de provas.

Denúncias incluem humilhações e uso de servidores em tarefas particulares



De acordo com a ação civil pública, a secretária teria centralizado a gestão da pasta, criado divisões entre os funcionários e dificultado o funcionamento da estrutura administrativa.



A Promotoria relata episódios de constrangimento e humilhação de servidores, incluindo o uso de fotografias e vídeos feitos durante o expediente, apelidos pejorativos e a imposição, em uma reunião, de textos que deveriam ser lidos pelos próprios funcionários em primeira pessoa.



A ação também aponta que servidores teriam sido direcionados a atividades consideradas incompatíveis com seus cargos, como distribuição de panfletos em bairros e participação em eventos de terceiros.



Ainda segundo o Ministério Público, funcionários teriam sido obrigados a transportar materiais, inclusive com o uso de veículo oficial, além de realizar mudanças residenciais e outras tarefas sem relação com as atribuições da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania.



Secretária já foi titular da Cultura



Antes de assumir a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, a agente pública ocupou a Secretaria de Cultura de Itapevi. Ela foi exonerada do cargo em março deste ano.



No mesmo mês, o Ministério Público instaurou um inquérito civil para apurar denúncias de irregularidades e possíveis atos de improbidade administrativa relacionados à gestão do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura e do Conselho Municipal de Política Cultural.





Ação pede ressarcimento e indenização



Além do afastamento cautelar, a ação civil pública pede a condenação da secretária por atos previstos na Lei de Improbidade Administrativa, o ressarcimento de pelo menos R$ 82,4 mil aos cofres públicos e o pagamento de R$ 100 mil por danos morais coletivos.



Na petição inicial, a Promotoria afirma que o processo foi ajuizado para interromper as supostas irregularidades e garantir a responsabilização da agente pública.



As acusações fazem parte da ação apresentada pelo Ministério Público e deverão ser analisadas pela Justiça.

O Cotia & Cia procurou a Prefeitura de Itapevi para solicitar um posicionamento sobre o afastamento cautelar da secretária e as acusações apresentadas pelo Ministério Público. Assim que a nota for enviada, será acrescentada nesta reportagem.