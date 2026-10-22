Raposo Tavares tem interdições e congestionamento após ocorrência policial em Cotia

Ocorrência mobilizou equipes de segurança e afetou o fluxo de veículos nos dois sentidos da rodovia, na tarde desta quinta-feira (22)

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Uma ocorrência policial envolvendo uma van roubada provoca interdições e congestionamento nos dois sentidos da Rodovia Raposo Tavares, em Cotia, na tarde desta quinta-feira (22). provoca interdições e congestionamento nos dois sentidos da Rodovia Raposo Tavares, em Cotia, na tarde desta quinta-feira (22).





Um suspeito morreu após ser socorrido e dar entrada no Hospital de Cotia.



Segundo informações preliminares recebidas pelo Cotia & Cia, a ocorrência começou após o sistema de monitoramento Smart Cotia identificar uma van com registro de roubo circulando pela Estrada Fernando Nobre. Uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) iniciou a perseguição.



Durante a fuga, o suspeito teria atirado contra a viatura, e os agentes teriam revidado. Na sequência, a van colidiu com outros veículos e uma motocicleta, na altura do km 29,5 da rodovia.



O suspeito foi socorrido e levado ao Hospital de Cotia, mas morreu após dar entrada na unidade. Até a atualização das informações operacionais, não havia confirmação sobre outras vítimas.



Faixas interditadas e trânsito lento



De acordo com os dados operacionais atualizados às 13h05, as faixas 2 e 3 da pista Leste permaneciam parcialmente interditadas desde as 12h07, sem previsão de liberação informada.



No sentido Leste, o congestionamento chegava a 2,7 quilômetros, entre os km 32 e 29,3. No sentido Oeste, a lentidão atingia 2,3 quilômetros, entre os km 27 e 29,3.



A ocorrência impacta o tráfego nos dois sentidos da rodovia. Motoristas que passam pela região devem redobrar a atenção e considerar possíveis atrasos no deslocamento.