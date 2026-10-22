Morador denuncia risco de desmoronamento em escola estadual de Caucaia do Alto; VÍDEO

Neto Rossi

Imagens mostram muro de contenção danificado e sinais de erosão; procurada, Secretaria da Educação de SP se pronunciou 

Imagem concedida ao Cotia & Cia 

Fala Cidadão: Um morador de Caucaia do Alto, em Cotia, encaminhou ao Cotia & Cia um vídeo que denuncia problemas estruturais na Escola Estadual Deputado Dagoberto Salles Filho. 

As imagens (veja abaixo) mostram rachaduras profundas, partes quebradas no muro de contenção e sinais de erosão no terreno abaixo da quadra esportiva.

Em alguns trechos, parte da terra aparenta ter cedido sob placas de concreto, com desmoronamento em direção à calçada e à rua. 

A proximidade dos danos com a faixa de pedestres levanta preocupação sobre a segurança de alunos e pessoas que circulam pelo local.



Secretaria prepara relatório técnico

Procurada pelo Cotia & Cia, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) informou que a Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) está elaborando um relatório técnico para avaliar a situação.

Em nota, a pasta afirmou que adotará as providências necessárias para garantir a segurança da comunidade, incluindo as interdições necessárias.

Após a conclusão do relatório, será elaborado o projeto de reforma, com revisão do orçamento. A contratação da empresa responsável pela obra deverá ocorrer por meio de licitação em regime de urgência.

A Secretaria não informou, no entanto, prazo para a conclusão da avaliação nem para o início dos reparos.
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