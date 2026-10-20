Raposo Tavares registra mais um acidente na manhã desta terça-feira (20)

Colisão ocorreu na manhã desta terça-feira (20), na altura do km 19, no sentido capital; motociclista sofreu ferimentos leves

Foto: Artesp

Uma colisão envolvendo duas motocicletas e um carro foi registrada na manhã desta terça-feira (20), na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), no sentido capital, em São Paulo.









O motociclista sofreu ferimentos leves. Os outros dois envolvidos não se feriram.



Outro acidente na mesma manhã



Cerca de 13 minutos antes, às 5h36, outro acidente foi registrado na rodovia, na altura do km 17, também no sentido capital. O motorista de um Renault Captur sofreu um mal súbito, perdeu o controle da direção e bateu contra a barreira de concreto central. Ele ficou em estado grave.



No acidente envolvendo as duas motos e o carro, as faixas 1 e 2 chegaram a ser parcialmente interditadas para atendimento. Até a última atualização, às 8h40, não havia informações sobre congestionamento no trecho. Uma Honda Pop colidiu lateralmente com uma Honda Elite que trafegava pelo corredor entre as faixas. Na sequência, o condutor da Elite perdeu o controle, bateu na traseira de um Fiat Uno e tombou com a moto.O motociclista sofreu ferimentos leves. Os outros dois envolvidos não se feriram.Cerca de 13 minutos antes, às 5h36,O motorista de um Renault Captur sofreu um mal súbito, perdeu o controle da direção e bateu contra a barreira de concreto central. Ele ficou em estado grave.No acidente envolvendo as duas motos e o carro, as faixas 1 e 2 chegaram a ser parcialmente interditadas para atendimento. Até a última atualização, às 8h40, não havia informações sobre congestionamento no trecho.

Segundo informações da concessionária Ecovias Raposo Castello, o acidente aconteceu por volta das 5h49, na altura do km 19.