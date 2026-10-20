Motorista sofre mal súbito e bate contra barreira na Raposo Tavares

Acidente ocorreu na altura do km 17, no sentido capital, na manhã desta terça-feira (20); uma faixa foi interditada e o condutor está em estado grave

Foto: Artesp

Um motorista sofreu um mal súbito, perdeu o controle da direção e bateu o veículo contra a barreira de concreto central da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), na manhã desta terça-feira (20).

O acidente aconteceu por volta das 5h36, na altura do km 17, no sentido leste, em direção à capital paulista.Segundo informações da concessionária Ecovias Raposo Castello, uma faixa da rodovia foi parcialmente interditada. A vítima foi registrada em estado grave.