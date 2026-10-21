Frente fria muda o tempo em Cotia e previsão indica chuva forte no final de semana

A semana será marcada por temperaturas amenas e aumento das condições para chuva em Cotia. Após a passagem de uma massa de ar frio de origem polar pelo estado de São Paulo, a previsão indica que o tempo ficará mais instável a partir desta quinta-feira (22), com pancadas de chuva e trovoadas.





No domingo (25), o volume previsto chega a 56 milímetros, acompanhado de alerta para chuva muito forte.



De acordo com a previsão da Climatempo, nesta quarta-feira (21), os termômetros em Cotia devem variar entre 13°C e 23°C. O dia terá sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado.



A mudança começa a ser percebida na quinta-feira (22), quando a previsão aponta mínima de 15°C e máxima de 22°C. Há possibilidade de pancadas de chuva pela manhã, com 95% de chance de precipitação e volume estimado em 3,4 milímetros.



Na sexta-feira (23), a temperatura deve variar entre 17°C e 21°C. A previsão indica pancadas de chuva e trovoadas, com volume estimado em 7,1 milímetros e 96% de probabilidade de precipitação.



Sábado terá chuva e temperaturas de até 21°C



O tempo deve continuar instável no sábado (24), com mínima prevista de 19°C e máxima de 21°C. A Climatempo indica possibilidade de chuva rápida ao longo do dia e também à noite, com volume estimado em 6,8 milímetros e 88% de chance de precipitação.



Além da chuva, a combinação de nebulosidade e ventos deve dificultar a elevação das temperaturas, mantendo o clima ameno durante o fim de semana.



Domingo tem alerta para chuva muito forte



O cenário mais preocupante está previsto para domingo (25). Segundo a previsão, Cotia poderá registrar 56 milímetros de chuva, com temperaturas entre 13°C e 20°C.



A previsão aponta chuva forte e trovoadas pela manhã, à tarde e à noite. A Climatempo também apresenta um aviso de chuva muito forte para o município, com possibilidade de precipitação igual ou superior a 50 milímetros no dia.



O volume previsto exige atenção, especialmente em áreas suscetíveis a alagamentos, enxurradas e outros transtornos provocados pela chuva intensa. A previsão pode sofrer alterações, por isso é importante acompanhar as atualizações meteorológicas.



Por que o frio e a chuva devem continuar?



A semana começou com a influência de uma massa de ar frio de origem polar sobre São Paulo. Na segunda-feira (19), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou temperaturas mínimas de 7,2°C em Campos do Jordão, 7,4°C em Barra do Turvo e 9,5°C em Rancharia.



O ar frio começou a se afastar do estado na terça-feira (20), permitindo uma pequena elevação das temperaturas mínimas. No entanto, a previsão da Climatempo indica que o aquecimento será limitado no leste paulista, região que inclui a Grande São Paulo.



A presença persistente de ventos marítimos favorece a umidade elevada e a formação de nuvens. A partir de quinta-feira, áreas de instabilidade que avançam do Sul do Brasil e de Mato Grosso do Sul devem aumentar as condições para chuva em São Paulo.



No domingo, uma nova frente fria deve avançar pelo estado, trazendo mais ar frio e contribuindo para a queda das temperaturas.