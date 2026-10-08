Professores de Cotia recebem Prêmio Professor Nota 1.000 do Governo de SP

Homenagem reconheceu profissionais da rede estadual com base em critérios como desempenho dos estudantes, frequência em sala de aula e resultados no Saresp

Foto: Governo de SP





Três professores de escolas estaduais de Cotia estão entre os profissionais reconhecidos com o Prêmio Professor Nota 1.000, iniciativa criada neste ano pelo Governo de São Paulo para destacar docentes da rede estadual que obtiveram os melhores resultados a partir de critérios relacionados ao desempenho dos estudantes e à frequência em sala de aula.

Jose Laudemir da Silva - EE Antonieta Di Lascio Ozeki

Sirlane da Silva - EE Pedro Casemiro Leite Professor

Vanderlei Jose de Oliveira - EE Roque Celestino Pires

Mil professores receberam o reconhecimento



A cerimônia da primeira edição do Prêmio Professor Nota 1.000 ocorreu na segunda-feira (5), na Sala São Paulo, na região central da capital. Ao todo, 1.000 professores da rede estadual foram selecionados em todo o Estado.



A premiação representa a etapa final do Prêmio Professor Nota 10, que reconheceu aproximadamente 25 mil docentes da rede estadual em diferentes regiões de São Paulo.



Para definir os mil professores que avançaram para o Professor Nota 1.000, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) considerou critérios como frequência em sala de aula, avaliação de desempenho e notas dos estudantes no Saresp, exame utilizado para avaliar a aprendizagem dos alunos da rede estadual.



Os professores com as maiores pontuações receberam uma medalha durante a cerimônia na capital.





Região de Carapicuíba teve 19 homenageados



Além dos três profissionais de Cotia, outros 16 professores de escolas de Carapicuíba foram reconhecidos pela premiação, entre eles docentes das escolas estaduais Edgard Moura Bittencourt, Odette Algodoal Lanzara, Basilio Bosniac, Paulo Idevar Ferrarezi Supervisor, Regina Halepian Antunes, Cicero Barcala Junior, Salomao Jorge, Cidade Ariston Estela Azevedo VI, Luiz Pereira Sobrinho, Manoel da Conceição Santos, Hadla Feres e Antonio de Oliveira Godinho.



A premiação regional faz parte de uma iniciativa do Governo de São Paulo voltada à valorização dos profissionais da educação e ao reconhecimento de resultados obtidos nas escolas estaduais.



Durante a cerimônia, o secretário estadual da Educação, Renato Feder, destacou o papel dos professores na trajetória dos estudantes e na melhoria dos indicadores educacionais.



A cerimônia também contou com apresentações da Orquestra Jovem do Estado de São Paulo e do espetáculo “O Pianista e o Poeta”, com participação do pianista e maestro João Carlos Martins e do professor e escritor Gabriel Chalita.

Valorização dos professores



Segundo o Governo de São Paulo, além das premiações, a rede estadual conta com outras iniciativas de valorização profissional. Neste ano, a Secretaria da Educação informou ter pago R$ 1 bilhão em bônus a mais de 188 mil docentes, considerando os resultados do Saresp.



A pasta também destacou a retomada, em 2024, da prova de promoção no Quadro do Magistério e a realização de concurso público para 15 mil vagas de professores. Um novo concurso, com 5 mil vagas, também foi autorizado.

Os homenageados de Cotia pertencem à Unidade Regional de Ensino (URE) de Carapicuíba, que teve 19 professores reconhecidos na premiação. Ao todo, 15 escolas da região tiveram profissionais homenageados, sendo três de Cotia e as demais de Carapicuíba.Os professores de Cotia premiados são: