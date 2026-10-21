Parque em Cotia integra lista de áreas com protocolo contra eventos climáticos extremos





As medidas estabelecidas pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil) preveem o fechamento dos parques em determinadas condições meteorológicas, como chuvas intensas e ventos fortes.



De acordo com as regras, os espaços deverão ser fechados preventivamente quando houver previsão de chuva a partir de 40 milímetros ou ventos com velocidade igual ou superior a 40 km/h. A decisão leva em consideração dados pluviométricos, previsões meteorológicas, observações das equipes em campo e alertas emitidos pela Defesa Civil estadual.



As medidas também fazem parte do contexto da Operação SP Sempre Alerta – El Niño 2026/2027, lançada pelo Governo de São Paulo em outubro para ampliar a prevenção e a capacidade de resposta a eventos climáticos extremos.



O que acontece em caso de temporal?



Além do fechamento preventivo, os protocolos estabelecem procedimentos para situações em que as condições climáticas se agravem durante o funcionamento dos parques.



Se houver necessidade de interromper as atividades, as equipes deverão orientar os visitantes a procurar abrigos seguros. Em situações de ventos fortes, raios ou redução da luminosidade, também poderá haver restrição de novas entradas e retirada de pessoas das trilhas.



Os funcionários deverão verificar se todos os frequentadores deixaram o local. Dependendo da avaliação técnica dos riscos, o parque poderá permanecer fechado no dia seguinte, especialmente quando houver possibilidade de quedas de árvores, acidentes e escorregamentos.



Nos parques lineares próximos a cursos d'água que não tenham portões ou cercamento, a orientação é que os visitantes deixem a área quando houver previsão de chuva a partir de 40 milímetros ou ventos a partir de 40 km/h.



Veja quais parques estão incluídos na medida



Além do Parque Jequitibá, em Cotia, outros 11 parques estaduais estão abrangidos pelos protocolos preventivos.



Na capital paulista:

Parque Maria Cristina Hellmeister de Abreu, na Zona Leste;

Parque Biacica, na Zona Leste;

Parque Jacuí, na Zona Leste;

Parque Ecológico do Tietê – Núcleo de Lazer Engenheiro Goulart;

Parque do Belém Manoel Pitta;

Parque Ecológico do Guarapiranga, na Zona Sul;

Parque da Juventude Dom Paulo Evaristo Arns, na Zona Norte.

Na Região Metropolitana e no interior:

Parque Gabriel Chucre, em Carapicuíba;

Parque Ecológico da Várzea do Embu-Guaçu – Professor Aziz Ab’Saber, em Embu-Guaçu;

Parque Nascentes do Tietê, em Salesópolis;

Parque Chácara da Baronesa, em Santo André. Além do Parque Jequitibá, em Cotia, outros 11 parques estaduais estão abrangidos pelos protocolos preventivos.Na capital paulista:



Operação El Niño amplia prevenção no Estado



A Operação SP Sempre Alerta – El Niño 2026/2027 prevê monitoramento permanente das condições meteorológicas, divulgação de boletins diários e classificação de risco em quatro níveis: verde (observação), amarelo (atenção), laranja (alerta) e vermelho (emergência).



Segundo o Governo de São Paulo, a iniciativa busca antecipar situações de perigo e coordenar ações entre os órgãos estaduais e instituições parceiras.



As informações sobre eventuais fechamentos dos parques deverão ser divulgadas nos quadros de avisos e nos canais oficiais da Semil. A orientação é que os visitantes acompanhem os comunicados antes de programar passeios, especialmente em dias com previsão de temporais e ventania.

O Parque Jequitibá, localizado em Cotia, está entre as 12 áreas verdes estaduais que seguirão protocolos preventivos para reduzir os riscos aos visitantes durante eventos climáticos extremos.