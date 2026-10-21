Parque em Cotia integra lista de áreas com protocolo contra eventos climáticos extremos

Neto Rossi

Local poderá ser fechado preventivamente em caso de previsão de chuva intensa ou ventos fortes; medidas do Governo de SP buscam proteger visitantes durante temporais

Foto: Reprodução 

O Parque Jequitibá, localizado em Cotia, está entre as 12 áreas verdes estaduais que seguirão protocolos preventivos para reduzir os riscos aos visitantes durante eventos climáticos extremos. 

As medidas estabelecidas pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil) preveem o fechamento dos parques em determinadas condições meteorológicas, como chuvas intensas e ventos fortes.

De acordo com as regras, os espaços deverão ser fechados preventivamente quando houver previsão de chuva a partir de 40 milímetros ou ventos com velocidade igual ou superior a 40 km/h. A decisão leva em consideração dados pluviométricos, previsões meteorológicas, observações das equipes em campo e alertas emitidos pela Defesa Civil estadual.

As medidas também fazem parte do contexto da Operação SP Sempre Alerta – El Niño 2026/2027, lançada pelo Governo de São Paulo em outubro para ampliar a prevenção e a capacidade de resposta a eventos climáticos extremos.

O que acontece em caso de temporal?

Além do fechamento preventivo, os protocolos estabelecem procedimentos para situações em que as condições climáticas se agravem durante o funcionamento dos parques.

Se houver necessidade de interromper as atividades, as equipes deverão orientar os visitantes a procurar abrigos seguros. Em situações de ventos fortes, raios ou redução da luminosidade, também poderá haver restrição de novas entradas e retirada de pessoas das trilhas.

Os funcionários deverão verificar se todos os frequentadores deixaram o local. Dependendo da avaliação técnica dos riscos, o parque poderá permanecer fechado no dia seguinte, especialmente quando houver possibilidade de quedas de árvores, acidentes e escorregamentos.

Nos parques lineares próximos a cursos d'água que não tenham portões ou cercamento, a orientação é que os visitantes deixem a área quando houver previsão de chuva a partir de 40 milímetros ou ventos a partir de 40 km/h.

Veja quais parques estão incluídos na medida

Além do Parque Jequitibá, em Cotia, outros 11 parques estaduais estão abrangidos pelos protocolos preventivos.

Na capital paulista:
  • Parque Maria Cristina Hellmeister de Abreu, na Zona Leste;
  • Parque Biacica, na Zona Leste;
  • Parque Jacuí, na Zona Leste;
  • Parque Ecológico do Tietê – Núcleo de Lazer Engenheiro Goulart;
  • Parque do Belém Manoel Pitta;
  • Parque Ecológico do Guarapiranga, na Zona Sul;
  • Parque da Juventude Dom Paulo Evaristo Arns, na Zona Norte.

Na Região Metropolitana e no interior:
  • Parque Gabriel Chucre, em Carapicuíba;
  • Parque Ecológico da Várzea do Embu-Guaçu – Professor Aziz Ab’Saber, em Embu-Guaçu;
  • Parque Nascentes do Tietê, em Salesópolis;
  • Parque Chácara da Baronesa, em Santo André.

Operação El Niño amplia prevenção no Estado

A Operação SP Sempre Alerta – El Niño 2026/2027 prevê monitoramento permanente das condições meteorológicas, divulgação de boletins diários e classificação de risco em quatro níveis: verde (observação), amarelo (atenção), laranja (alerta) e vermelho (emergência).

Segundo o Governo de São Paulo, a iniciativa busca antecipar situações de perigo e coordenar ações entre os órgãos estaduais e instituições parceiras.

As informações sobre eventuais fechamentos dos parques deverão ser divulgadas nos quadros de avisos e nos canais oficiais da Semil. A orientação é que os visitantes acompanhem os comunicados antes de programar passeios, especialmente em dias com previsão de temporais e ventania.
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