Parque em Cotia integra lista de áreas com protocolo contra eventos climáticos extremos

Local poderá ser fechado preventivamente em caso de previsão de chuva intensa ou ventos fortes; medidas do Governo de SP buscam proteger visitantes durante temporais
|Foto: Reprodução
O Parque Jequitibá, localizado em Cotia, está entre as 12 áreas verdes estaduais que seguirão protocolos preventivos para reduzir os riscos aos visitantes durante eventos climáticos extremos.
O que acontece em caso de temporal?
Além do fechamento preventivo, os protocolos estabelecem procedimentos para situações em que as condições climáticas se agravem durante o funcionamento dos parques.
Se houver necessidade de interromper as atividades, as equipes deverão orientar os visitantes a procurar abrigos seguros. Em situações de ventos fortes, raios ou redução da luminosidade, também poderá haver restrição de novas entradas e retirada de pessoas das trilhas.
Os funcionários deverão verificar se todos os frequentadores deixaram o local. Dependendo da avaliação técnica dos riscos, o parque poderá permanecer fechado no dia seguinte, especialmente quando houver possibilidade de quedas de árvores, acidentes e escorregamentos.
Nos parques lineares próximos a cursos d'água que não tenham portões ou cercamento, a orientação é que os visitantes deixem a área quando houver previsão de chuva a partir de 40 milímetros ou ventos a partir de 40 km/h.
Veja quais parques estão incluídos na medida
Além do Parque Jequitibá, em Cotia, outros 11 parques estaduais estão abrangidos pelos protocolos preventivos.
Na capital paulista:
Na Região Metropolitana e no interior:
Operação El Niño amplia prevenção no Estado
A Operação SP Sempre Alerta – El Niño 2026/2027 prevê monitoramento permanente das condições meteorológicas, divulgação de boletins diários e classificação de risco em quatro níveis: verde (observação), amarelo (atenção), laranja (alerta) e vermelho (emergência).
Segundo o Governo de São Paulo, a iniciativa busca antecipar situações de perigo e coordenar ações entre os órgãos estaduais e instituições parceiras.
As informações sobre eventuais fechamentos dos parques deverão ser divulgadas nos quadros de avisos e nos canais oficiais da Semil. A orientação é que os visitantes acompanhem os comunicados antes de programar passeios, especialmente em dias com previsão de temporais e ventania.
As medidas estabelecidas pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil) preveem o fechamento dos parques em determinadas condições meteorológicas, como chuvas intensas e ventos fortes.
De acordo com as regras, os espaços deverão ser fechados preventivamente quando houver previsão de chuva a partir de 40 milímetros ou ventos com velocidade igual ou superior a 40 km/h. A decisão leva em consideração dados pluviométricos, previsões meteorológicas, observações das equipes em campo e alertas emitidos pela Defesa Civil estadual.
As medidas também fazem parte do contexto da Operação SP Sempre Alerta – El Niño 2026/2027, lançada pelo Governo de São Paulo em outubro para ampliar a prevenção e a capacidade de resposta a eventos climáticos extremos.
De acordo com as regras, os espaços deverão ser fechados preventivamente quando houver previsão de chuva a partir de 40 milímetros ou ventos com velocidade igual ou superior a 40 km/h. A decisão leva em consideração dados pluviométricos, previsões meteorológicas, observações das equipes em campo e alertas emitidos pela Defesa Civil estadual.
As medidas também fazem parte do contexto da Operação SP Sempre Alerta – El Niño 2026/2027, lançada pelo Governo de São Paulo em outubro para ampliar a prevenção e a capacidade de resposta a eventos climáticos extremos.
O que acontece em caso de temporal?
Além do fechamento preventivo, os protocolos estabelecem procedimentos para situações em que as condições climáticas se agravem durante o funcionamento dos parques.
Se houver necessidade de interromper as atividades, as equipes deverão orientar os visitantes a procurar abrigos seguros. Em situações de ventos fortes, raios ou redução da luminosidade, também poderá haver restrição de novas entradas e retirada de pessoas das trilhas.
Os funcionários deverão verificar se todos os frequentadores deixaram o local. Dependendo da avaliação técnica dos riscos, o parque poderá permanecer fechado no dia seguinte, especialmente quando houver possibilidade de quedas de árvores, acidentes e escorregamentos.
Nos parques lineares próximos a cursos d'água que não tenham portões ou cercamento, a orientação é que os visitantes deixem a área quando houver previsão de chuva a partir de 40 milímetros ou ventos a partir de 40 km/h.
Veja quais parques estão incluídos na medida
Além do Parque Jequitibá, em Cotia, outros 11 parques estaduais estão abrangidos pelos protocolos preventivos.
Na capital paulista:
- Parque Maria Cristina Hellmeister de Abreu, na Zona Leste;
- Parque Biacica, na Zona Leste;
- Parque Jacuí, na Zona Leste;
- Parque Ecológico do Tietê – Núcleo de Lazer Engenheiro Goulart;
- Parque do Belém Manoel Pitta;
- Parque Ecológico do Guarapiranga, na Zona Sul;
- Parque da Juventude Dom Paulo Evaristo Arns, na Zona Norte.
Na Região Metropolitana e no interior:
- Parque Gabriel Chucre, em Carapicuíba;
- Parque Ecológico da Várzea do Embu-Guaçu – Professor Aziz Ab’Saber, em Embu-Guaçu;
- Parque Nascentes do Tietê, em Salesópolis;
- Parque Chácara da Baronesa, em Santo André.
Operação El Niño amplia prevenção no Estado
A Operação SP Sempre Alerta – El Niño 2026/2027 prevê monitoramento permanente das condições meteorológicas, divulgação de boletins diários e classificação de risco em quatro níveis: verde (observação), amarelo (atenção), laranja (alerta) e vermelho (emergência).
Segundo o Governo de São Paulo, a iniciativa busca antecipar situações de perigo e coordenar ações entre os órgãos estaduais e instituições parceiras.
As informações sobre eventuais fechamentos dos parques deverão ser divulgadas nos quadros de avisos e nos canais oficiais da Semil. A orientação é que os visitantes acompanhem os comunicados antes de programar passeios, especialmente em dias com previsão de temporais e ventania.