Estrada de Caucaia terá aferição de radares nos dois sentidos nesta sexta-feira (23)

Procedimento será realizado pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP), órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro)
|Foto: Juliano Barbosa
Motoristas que circulam pela Estrada de Caucaia, em Cotia, devem ficar atentos nesta sexta-feira (23). Dois radares de fiscalização eletrônica instalados na Avenida Prefeito Ivo Mário Isaac Pires passarão por aferição a partir das 22h.
O procedimento será realizado pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP), órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). O objetivo é verificar o funcionamento dos equipamentos e garantir a precisão das medições de velocidade.
Veja onde ficam os radares
A aferição será realizada em dois pontos da avenida, nos dois sentidos de circulação:
A Prefeitura não informou se haverá necessidade de interdições ou alterações no trânsito durante a aferição.
A aferição será realizada em dois pontos da avenida, nos dois sentidos de circulação:
- Radar ST00000615: próximo ao número 7.515, nos sentidos Raposo Tavares–Caucaia e Caucaia–Raposo Tavares.
- Radar ST00000616: próximo ao número 8.647, nos sentidos Caucaia–Raposo Tavares e Raposo Tavares–Caucaia.
A Prefeitura não informou se haverá necessidade de interdições ou alterações no trânsito durante a aferição.