Estrada de Caucaia terá aferição de radares nos dois sentidos nesta sexta-feira (23)

Procedimento será realizado pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP), órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro)

Foto: Juliano Barbosa

Motoristas que circulam pela Estrada de Caucaia, em Cotia, devem ficar atentos nesta sexta-feira (23). Dois radares de fiscalização eletrônica instalados na Avenida Prefeito Ivo Mário Isaac Pires passarão por aferição a partir das 22h.

Veja onde ficam os radares



A aferição será realizada em dois pontos da avenida, nos dois sentidos de circulação:

Radar ST00000615: próximo ao número 7.515, nos sentidos Raposo Tavares–Caucaia e Caucaia–Raposo Tavares.

Radar ST00000616: próximo ao número 8.647, nos sentidos Caucaia–Raposo Tavares e Raposo Tavares–Caucaia. De acordo com a Secretaria Municipal de Planejamento, Transporte e Mobilidade, agentes de trânsito acompanharão os trabalhos. A equipe será responsável por orientar os motoristas, organizar o fluxo de veículos e garantir a segurança viária durante o procedimento.



A Prefeitura não informou se haverá necessidade de interdições ou alterações no trânsito durante a aferição. A aferição será realizada em dois pontos da avenida, nos dois sentidos de circulação:De acordo com a Secretaria Municipal de Planejamento, Transporte e Mobilidade, agentes de trânsito acompanharão os trabalhos. A equipe será responsável por orientar os motoristas, organizar o fluxo de veículos e garantir a segurança viária durante o procedimento.A Prefeitura não informou se haverá necessidade de interdições ou alterações no trânsito durante a aferição.

O procedimento será realizado pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP), órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). O objetivo é verificar o funcionamento dos equipamentos e garantir a precisão das medições de velocidade.