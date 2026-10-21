Obras de duplicação da Bunjiro Nakao provocam desvios em trechos de Cotia, VGP e Ibiúna

Motiva Sorocabana lista dez pontos com alterações no tráfego entre os km 50 e 69 da SP-250 e orienta motoristas a redobrar a atenção

Foto: Motiva Sorocabana

Motoristas que trafegam pela Rodovia Bunjiro Nakao (SP-250) devem ficar atentos a dez pontos com desvios operacionais implantados para a realização das obras de duplicação da via. As intervenções ocorrem entre os quilômetros 45 e 68,7, em trechos que passam por Cotia, Vargem Grande Paulista e Ibiúna.

Km 50,6 ao km 51: sentido Leste, na região do Condomínio Industrial.

Km 53,1 ao km 54,1: sentidos Leste e Oeste, na região do Patrimônio do Carmo.

Km 56,9 ao km 57,2: sentido Oeste, nas proximidades da Nissin.

Km 56,9 ao km 57,4: sentido Leste, também nas proximidades da Nissin.

Km 58,1 ao km 59,13: sentidos Leste e Oeste, na região do Supermercado Bom Lugar.

Km 62 ao km 62,7: sentidos Leste e Oeste, nas proximidades do Canteiro Dromos.

Km 63 ao km 63,5: sentido Leste, na região do pesqueiro.

Km 67,2 ao km 67,3: sentido Leste, nas proximidades da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).

Km 67,2 ao km 67,4: sentido Oeste, também nas proximidades da ETE.

Km 68,6 ao km 69,1: sentido Leste, na região do Corpo de Bombeiros.



De acordo com a Motiva Sorocabana, os trechos estão sinalizados e contam com acompanhamento das equipes operacionais da concessionária.



A orientação é que os usuários planejem seus deslocamentos com antecedência e mantenham atenção redobrada ao passar pelas áreas em obras, respeitando os limites de velocidade e as indicações de tráfego.

Segundo a Motiva Sorocabana, concessionária responsável pela rodovia, as alterações temporárias são necessárias para permitir o avanço das obras e garantir a segurança durante a execução dos serviços.A concessionária orienta motoristas e motociclistas a reduzirem a velocidade, respeitarem a sinalização e redobrarem a atenção nos locais onde há mudanças na circulação.Confira os pontos com desvios na Bunjiro NakaoAs alterações estão distribuídas em diferentes trechos da SP-250, nos sentidos Leste e Oeste: