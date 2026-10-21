Capotamento na Castello Branco deixa uma pessoa morta e provoca 11 km de congestionamento

Acidente ocorreu na altura do km 39, em Santana de Parnaíba; carro capotou após motorista tentar desviar de um obstáculo na pista

Foto: Artesp

Um capotamento na Rodovia Castello Branco (SP-280), na altura do km 39, em Santana de Parnaíba, deixou uma pessoa morta e outra com ferimentos leves na manhã desta quarta-feira (21). O acidente foi registrado às 11h54, no sentido Oeste da rodovia, segundo informações da concessionária Ecovias Raposo Castello.

De acordo com a dinâmica apurada no local, o automóvel trafegava pela faixa 1 quando o motorista tentou mudar de faixa para desviar de um obstáculo. Na sequência, perdeu o controle da direção e o veículo capotou, ficando imobilizado no sentido Leste, entre as faixas 2 e 3.A ocorrência provocou interdições de faixas e congestionamento de aproximadamente 11 quilômetros, no sentido Leste, entre os quilômetros 50 e 39.Segundo o boletim operacional da concessionária, as faixas 2 e 3 ficaram interditadas até as 13h15. O acostamento também constava como interditado, sem horário de liberação informado na última atualização, registrada às 14h.