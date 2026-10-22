Ciclorrota de 42 km passará pelo Morro Grande e pela Represa Pedro Beicht, em Cotia

Primeira etapa do projeto Vem Viver Cotia tem lançamento previsto para novembro; iniciativa prevê 189 km de percursos para ciclistas e caminhantes pelo município

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Cotia deve ganhar, em novembro, uma nova opção de lazer, esporte e turismo de aventura. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, prepara o lançamento da primeira etapa da Ciclorrota Vem Viver Cotia, com aproximadamente 42 quilômetros de percurso entre o centro da cidade e o Parque Estadual do Morro Grande, passando pela região da Represa Pedro Beicht.



Natureza e patrimônio histórico no percurso



Um dos destaques da ciclorrota será a passagem pelo Parque Estadual do Morro Grande, importante área de preservação da Mata Atlântica em Cotia. A região da Represa Pedro Beicht também integra o trajeto, oferecendo aos usuários contato com paisagens naturais.



O roteiro inclui ainda o Sítio do Padre Inácio, construção bandeirista com mais de 300 anos de história e um dos patrimônios históricos do município.



Outro ponto contemplado é a região do Caputera, onde a iniciativa busca incentivar o movimento do comércio e dos serviços locais. A proposta prevê paradas em estabelecimentos parceiros, valorizando o turismo rural, a gastronomia e os pequenos negócios.



Segundo o secretário municipal de Turismo, Agnaldo Alfredo, a intenção é transformar o percurso em um atrativo turístico para moradores e visitantes, ampliando as possibilidades de conhecer diferentes paisagens e experiências da cidade.



Projeto busca integrar rede nacional de trilhas



A Ciclorrota Vem Viver Cotia está sendo estruturada para integrar a Rede Brasileira de Trilhas, iniciativa que conecta percursos e incentiva o turismo de natureza aliado à conservação ambiental.



De acordo com a Secretaria de Turismo, o projeto passa por procedimentos de análise e validação para adequação às diretrizes da rede, incluindo a identidade visual nas cores preta e amarela, sinalização de direção, indicação de pontos turísticos e orientações aos usuários.



A proposta prioriza o aproveitamento de estruturas existentes, com pinturas e sinalizações em locais autorizados, buscando integrar a identificação do percurso à paisagem.



Expectativa de impacto na economia local



Além de ampliar as opções de lazer e estimular hábitos saudáveis, a ciclorrota poderá beneficiar restaurantes, lanchonetes, estabelecimentos rurais, bicicletarias e outros serviços ao longo do trajeto.



A expectativa da Prefeitura é fortalecer o turismo em Cotia e ampliar a visibilidade de seus atrativos naturais e históricos, atraindo pessoas interessadas em atividades ao ar livre, gastronomia e aventura.

O trajeto poderá ser percorrido a pé ou de bicicleta e combinará trechos urbanos, estradas rurais e caminhos em meio à natureza. Classificado como de dificuldade moderada, o percurso terá trechos de asfalto, terra batida e trilhas, com saída e chegada na sede da Prefeitura.A primeira etapa faz parte de um projeto mais amplo, que prevê a implantação de 189 quilômetros de rotas em Cotia, com o objetivo de incentivar o cicloturismo, as caminhadas e a valorização das riquezas naturais, históricas e culturais do município.O projeto é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Turismo, com apoio do Governo do Estado de São Paulo, da Secretaria Estadual de Turismo e Viagens, da Fundação Florestal e da Rede Brasileira de Trilhas. O lançamento está previsto para novembro, mês em que o Parque Estadual do Morro Grande completa seu primeiro aniversário.