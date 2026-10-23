Demissões na limpeza escolar: Prefeitura afirma estar em dia com pagamentos e notifica empresa

Trabalhadoras relatam que receberam avisos prévios nesta sexta-feira (23) e foram à Prefeitura de Cotia pedir esclarecimentos
|Imagem: Reprodução
A Prefeitura de Cotia informou que está em dia com os pagamentos à Cotia Ambiental e que notificou formalmente a empresa após ser surpreendida com o desligamento de funcionárias que prestam serviços de limpeza nas escolas municipais. O posicionamento foi divulgado nesta sexta-feira (23), após trabalhadoras relatarem demissões e um grupo procurar a administração municipal para cobrar explicações.
Em nota enviada ao Cotia & Cia, a Prefeitura afirmou que, desde o início da atual gestão, vem cumprindo regularmente suas obrigações financeiras, com pagamentos das faturas dentro dos prazos legais. Segundo a administração, a empresa realizou os desligamentos sem comunicação prévia ao município.
Diante da situação, a Prefeitura declarou que notificou formalmente a Cotia Ambiental para que apresente esclarecimentos sobre as demissões.
Funcionárias relatam surpresa com os desligamentos
Conforme relatos recebidos pela reportagem, as trabalhadoras foram orientadas, por meio de uma mensagem enviada em um grupo de WhatsApp na quinta-feira (22), a comparecer à base da empresa nesta sexta-feira, em vez de seguirem para as escolas onde atuam.
Uma funcionária ouvida pelo Cotia & Cia, que não será identificada, afirmou que as trabalhadoras não haviam sido informadas previamente sobre os desligamentos e que, ao chegarem à empresa, foram surpreendidas com a entrega dos avisos prévios.
A trabalhadora estima que mais de 300 mulheres tenham sido afetadas. O número ainda não foi confirmado oficialmente pela empresa ou pela Prefeitura.
Os documentos apresentados à reportagem indicam aviso prévio de 30 dias, na modalidade trabalhada. Em um dos formulários, está assinalada a opção de ausência ao trabalho por sete dias corridos. O documento também prevê o pagamento das verbas rescisórias em 2 de dezembro de 2026.
Grupo foi à Prefeitura cobrar respostas
Após receberem os avisos, um grupo de funcionárias foi à Prefeitura de Cotia para buscar esclarecimentos sobre os desligamentos e a continuidade dos serviços de limpeza nas escolas municipais.
Segundo as trabalhadoras, uma assessora do gabinete do prefeito informou ao grupo que o município havia realizado os pagamentos à empresa. Na nota oficial, a Prefeitura reiterou que está em dia com as obrigações financeiras e afirmou que não foi comunicada previamente sobre as demissões.
Após receberem os avisos, um grupo de funcionárias foi à Prefeitura de Cotia para buscar esclarecimentos sobre os desligamentos e a continuidade dos serviços de limpeza nas escolas municipais.
Segundo as trabalhadoras, uma assessora do gabinete do prefeito informou ao grupo que o município havia realizado os pagamentos à empresa. Na nota oficial, a Prefeitura reiterou que está em dia com as obrigações financeiras e afirmou que não foi comunicada previamente sobre as demissões.
Prefeitura diz que busca garantir a continuidade dos serviços
A administração municipal também declarou que está adotando medidas para garantir a continuidade dos serviços de limpeza e conservação das unidades escolares, a fim de preservar o funcionamento das escolas e o atendimento aos alunos da rede municipal.
A administração municipal também declarou que está adotando medidas para garantir a continuidade dos serviços de limpeza e conservação das unidades escolares, a fim de preservar o funcionamento das escolas e o atendimento aos alunos da rede municipal.
Veja a nota na íntegra abaixo:
A Prefeitura de Cotia esclarece que está em dia com os pagamentos à empresa Cotia Ambiental. Desde o início da atual gestão, o município vem cumprindo regularmente suas obrigações financeiras, efetuando os pagamentos das faturas dentro dos prazos legais estabelecidos.
A administração municipal informa que foi surpreendida, nesta sexta-feira (23), com os desligamentos de funcionários realizados pela empresa, sem comunicação prévia ao município.
Diante da situação, a Prefeitura notificou formalmente a Cotia Ambiental para que preste esclarecimentos sobre as demissões.
A Prefeitura reforça que está adotando as medidas necessárias para garantir a continuidade dos serviços de limpeza e conservação das unidades escolares, preservando o funcionamento das escolas e o atendimento aos alunos da rede municipal de ensino.