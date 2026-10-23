Demissões na limpeza escolar: Prefeitura afirma estar em dia com pagamentos e notifica empresa

Trabalhadoras relatam que receberam avisos prévios nesta sexta-feira (23) e foram à Prefeitura de Cotia pedir esclarecimentos

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após trabalhadoras relatarem demissões e um grupo procurar a administração municipal para cobrar explicações. A Prefeitura de Cotia informou que está em dia com os pagamentos à Cotia Ambiental e que notificou formalmente a empresa após ser surpreendida com o desligamento de funcionárias que prestam serviços de limpeza nas escolas municipais. O posicionamento foi divulgado nesta sexta-feira (23),



Funcionárias relatam surpresa com os desligamentos



Conforme relatos recebidos pela reportagem, as trabalhadoras foram orientadas, por meio de uma mensagem enviada em um grupo de WhatsApp na quinta-feira (22), a comparecer à base da empresa nesta sexta-feira, em vez de seguirem para as escolas onde atuam.



Uma funcionária ouvida pelo Cotia & Cia, que não será identificada, afirmou que as trabalhadoras não haviam sido informadas previamente sobre os desligamentos e que, ao chegarem à empresa, foram surpreendidas com a entrega dos avisos prévios.



A trabalhadora estima que mais de 300 mulheres tenham sido afetadas. O número ainda não foi confirmado oficialmente pela empresa ou pela Prefeitura.



Os documentos apresentados à reportagem indicam aviso prévio de 30 dias, na modalidade trabalhada. Em um dos formulários, está assinalada a opção de ausência ao trabalho por sete dias corridos. O documento também prevê o pagamento das verbas rescisórias em 2 de dezembro de 2026.





Grupo foi à Prefeitura cobrar respostas



Após receberem os avisos, um grupo de funcionárias foi à Prefeitura de Cotia para buscar esclarecimentos sobre os desligamentos e a continuidade dos serviços de limpeza nas escolas municipais.



Segundo as trabalhadoras, uma assessora do gabinete do prefeito informou ao grupo que o município havia realizado os pagamentos à empresa. Na nota oficial, a Prefeitura reiterou que está em dia com as obrigações financeiras e afirmou que não foi comunicada previamente sobre as demissões.





Prefeitura diz que busca garantir a continuidade dos serviços



A administração municipal também declarou que está adotando medidas para garantir a continuidade dos serviços de limpeza e conservação das unidades escolares, a fim de preservar o funcionamento das escolas e o atendimento aos alunos da rede municipal.





Veja a nota na íntegra abaixo:





Em nota enviada ao, a Prefeitura afirmou que, desde o início da atual gestão, vem cumprindo regularmente suas obrigações financeiras, com pagamentos das faturas dentro dos prazos legais. Segundo a administração, a empresa realizou os desligamentos sem comunicação prévia ao município.Diante da situação, a Prefeitura declarou que notificou formalmente a Cotia Ambiental para que apresente esclarecimentos sobre as demissões.