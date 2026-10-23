Funcionárias da limpeza escolar são surpreendidas com demissões em Cotia; grupo faz protesto

Trabalhadoras relatam que foram convocadas à base da empresa nesta sexta-feira (23) e surpreendidas com o aviso prévio; grupo protesta em frente à prefeitura

Imagem concedida ao Cotia & Cia

Centenas de funcionárias que atuam na limpeza de escolas municipais de Cotia, por meio da empresa Enob, teriam sido comunicadas sobre o desligamento nesta sexta-feira (23).





Segundo relatos enviados ao Cotia & Cia, as trabalhadoras receberam, na quinta-feira (22), uma mensagem em um grupo de WhatsApp orientando que comparecessem diretamente à base da empresa, em vez de seguirem para as unidades escolares onde prestam serviço.



Uma das funcionárias, que pediu para não ser identificada, contou à reportagem que as trabalhadoras não haviam sido informadas previamente sobre as demissões. Ao chegarem à empresa, segundo ela, foram surpreendidas com a entrega do aviso prévio.



“De uma hora para outra”, relatou a trabalhadora ao descrever como recebeu a notícia. Ela estima que mais de 300 mulheres tenham sido atingidas. Entre elas, afirma, há mães solo e mulheres responsáveis pelo sustento de suas famílias.



Aviso prévio prevê 30 dias de trabalho



Um documento apresentado à reportagem informa que a empresa comunicou a dispensa dos serviços das funcionárias e estabeleceu aviso prévio de 30 dias, na modalidade trabalhada. O formulário prevê a possibilidade de redução de duas horas diárias ou de ausência ao trabalho por sete dias corridos. Na cópia apresentada, está assinalada a opção dos sete dias.



O documento também informa que o pagamento das verbas rescisórias foi programado para 2 de dezembro de 2026. A reportagem não teve acesso, até o momento, a informações que permitam confirmar se todas as funcionárias receberam o mesmo documento ou se os procedimentos serão iguais para todas.



Trabalhadoras vão à Prefeitura



Após receberem a notícia, um grupo de funcionárias foi até a Prefeitura de Cotia nesta sexta-feira para cobrar explicações sobre os desligamentos e a situação dos serviços de limpeza nas escolas municipais.



Segundo informações relatadas pelas próprias trabalhadoras, uma assessora do gabinete do prefeito Welington Formiga recebeu o grupo e afirmou que o município havia efetuado o pagamento à empresa.





O QUE DIZ A PREFEITURA DE COTIA







Na nota, a Prefeitura afirmou que está adotando as medidas necessárias para garantir a continuidade dos serviços de limpeza e conservação das unidades escolares, com o objetivo de preservar o funcionamento das escolas e o atendimento aos alunos da rede municipal.





(ESSA REPORTAGEM FOI ATUALIZADA COM A NOTA DA PREFEITURA DE COTIA)









Em nota enviada ao Cotia & Cia, a Prefeitura confirmou que está em dia com os pagamentos à Cotia Ambiental e afirmou que, desde o início da atual gestão, vem quitando as faturas dentro dos prazos legais.A administração municipal declarou ainda que foi surpreendida pelos desligamentos nesta sexta-feira, sem comunicação prévia por parte da empresa. Diante da situação, informou ter notificado formalmente a Cotia Ambiental para que preste esclarecimentos sobre as demissões.