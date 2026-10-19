Filha morde a própria mãe, de 72 anos, arranca parte da orelha e acaba presa na Granja Viana

Idosa sofreu ferimentos na orelha, no braço e no pescoço; mulher, de 42 anos, passou por audiência de custódia e foi encaminhada à Cadeia Feminina de Barueri

Imagem concedida ao Cotia & Cia

Uma mulher de 42 anos foi presa em flagrante suspeita de agredir a própria mãe, de 72 anos, e arrancar parte da orelha da idosa com uma mordida. O caso ocorreu na noite de domingo (18), em uma residência na região da Granja Viana, em Cotia.

De acordo com o boletim de ocorrência, ao qual oteve acesso, a Polícia Militar foi acionada após uma denúncia de agressão. Ao chegarem ao imóvel, os policiais encontraram a vítima com uma lesão grave na orelha direita, que apresentava perda parcial de tecido, além de ferimentos no braço esquerdo e no pescoço.A idosa foi socorrida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Atalaia. Conforme o registro policial, após o primeiro atendimento, ela retornou ao hospital para dar continuidade ao tratamento, com possibilidade de passar por procedimento cirúrgico.No local, os policiais encontraram manchas de sangue no chão e parte do tecido da orelha da vítima. A área foi preservada para a realização de perícia.Ainda segundo o boletim, a suspeita foi localizada dentro da residência, mas se recusou a acompanhar voluntariamente os policiais. Diante da resistência, foi necessário o uso de força física para conduzi-la. Algemas foram utilizadas durante a abordagem junto à viatura.O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Cotia como lesão corporal no contexto de violência doméstica e descumprimento de medida protetiva de urgência.Após passar por audiência de custódia, a mulher teve a prisão mantida e foi encaminhada à Cadeia Feminina de Barueri, onde permanecerá presa à disposição da Justiça.