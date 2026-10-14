Fatecs terão novas unidades na região e ampliarão oferta de cursos em 2027

Rede anuncia novas unidades e amplia graduações em tecnologia, engenharia e saúde; Cotia terá vagas no curso de Administração

Foto: Governo de SP





As Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) terão dez novas unidades no primeiro semestre de 2027, incluindo Barueri e Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo.









Administradas pelo Centro Paula Souza (CPS), as Fatecs ampliarão a oferta de cursos em áreas como tecnologia, engenharia, saúde e gestão. Entre as novidades estão Ciência de Dados e Inteligência em Saúde, Engenharia Agronômica, Engenharia Mecatrônica e Arquitetura e Urbanismo.



As inscrições para o Vestibular do primeiro semestre de 2027 podem ser feitas até 6 de novembro, pelo site A expansão também prevê novas opções de graduação em outras cidades, como Cotia, que terá vagas no curso de Administração.Administradas pelo Centro Paula Souza (CPS), as Fatecs ampliarão a oferta de cursos em áreas como tecnologia, engenharia, saúde e gestão. Entre as novidades estão Ciência de Dados e Inteligência em Saúde, Engenharia Agronômica, Engenharia Mecatrônica e Arquitetura e Urbanismo.As inscrições para o Vestibular do primeiro semestre de 2027 podem ser feitas até 6 de novembro, pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br



Barueri terá cursos voltados à área da saúde



Em Barueri, a nova unidade Inova Saúde oferecerá dois cursos, ambos com 25 vagas: Ciência de Dados e Inteligência em Saúde e Gestão Estratégica de Saúde e Hospitais.



Já em Embu das Artes, a nova Fatec terá 50 vagas, divididas entre Desenvolvimento de Software Multiplataforma e Logística, com aulas no período noturno.



Outra cidade da região com oferta prevista é Cotia. A Fatec local disponibilizará vagas para o curso de Administração, dentro da ampliação da graduação em diferentes unidades do estado.



Novos cursos em outras cidades



A expansão também inclui a abertura de novas unidades em Arujá, Caçapava, Guarujá, Limeira, Paraguaçu Paulista, Praia Grande, Socorro e Teodoro Sampaio.



Entre as opções previstas estão:

Arujá: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, com 30 vagas;

Caçapava: Sistemas Embarcados, com 40 vagas;

Guarujá: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, com 40 vagas;

Limeira: Gestão da Tecnologia da Informação, com 25 vagas;

Paraguaçu Paulista: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, com 20 vagas;

Praia Grande: Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil, com 40 vagas cada;

Socorro: Desenvolvimento de Software Multiplataforma, com 15 vagas;

Teodoro Sampaio: Gestão Empresarial, com 30 vagas. Todos esses cursos serão oferecidos no período noturno. A expansão também inclui a abertura de novas unidades em Arujá, Caçapava, Guarujá, Limeira, Paraguaçu Paulista, Praia Grande, Socorro e Teodoro Sampaio.Entre as opções previstas estão:Todos esses cursos serão oferecidos no período noturno.



Oferta de engenharia e gestão será ampliada



Além das novas unidades, a rede estadual ampliará cursos em Fatecs já existentes.



Engenharia Agronômica terá 125 vagas distribuídas entre Capão Bonito, Jales, Mococa, Presidente Prudente e São José do Rio Preto. Engenharia Mecatrônica também contará com 125 vagas, em Garça, São Bernardo do Campo, São Paulo, Sertãozinho e Tatuí.



Administração terá 120 vagas em Araraquara, Cotia, Itapira, Itu e Registro.



A lista inclui ainda Engenharia de Alimentos, em Jaboticabal e Marília; Engenharia Florestal, em Capão Bonito; Engenharia Naval, em Jaú; Engenharia Química, em Araçatuba; e Engenharia de Materiais, em Sorocaba. Gastronomia será oferecida em São Roque, enquanto Arquitetura e Urbanismo também estará disponível na Fatec Tatuapé, na capital.