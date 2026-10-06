Fatec Cotia abre 198 vagas em sete cursos para o Vestibular 2027

Neto Rossi

Inscrições estão abertas até 6 de novembro; prova será realizada em 13 de dezembro e taxa é de R$ 90

Foto: Governo de SP

A Fatec Cotia está com inscrições abertas para o Vestibular 2027, com 198 vagas distribuídas em sete cursos. Os interessados têm até 6 de novembro para se inscrever.

As vagas são para os cursos de Administração, Ciência de Dados, Comércio Exterior, Desenvolvimento de Software Multiplataforma, Design de Produto com Ênfase em Processos de Produção e Industrialização, Gestão da Produção Industrial e Gestão Empresarial.

A prova será aplicada em 13 de dezembro. A taxa de inscrição é de R$ 90. Podem participar candidatos que já concluíram ou estejam cursando o terceiro ano do Ensino Médio ou equivalente. Estudantes que ainda não concluíram o Ensino Médio também podem participar como treineiros.

Cursos e vagasAdministração: 
  • 25 vagas - noite
  • Ciência de Dados: 25 vagas - noite
  • Comércio Exterior: 25 vagas - manhã e noite
  • Desenvolvimento de Software Multiplataforma: 25 vagas - noite
  • Design de Produto: 23 vagas - manhã
  • Gestão da Produção Industrial: 50 vagas - 25 manhã e 25 noite
  • Gestão Empresarial: 25 vagas - manhã

Pontuação acrescida

O Centro Paula Souza oferece 3% de bônus para candidatos autodeclarados afrodescendentes e 10% para quem cursou integralmente o Ensino Médio em escola pública. Quem se enquadra nos dois critérios pode receber 13% de acréscimo na pontuação.

Calendário
  • Até 6 de novembro: inscrições
  • 9 de dezembro, a partir das 15h: divulgação dos locais de prova
  • 13 de dezembro: prova
  • 18 de janeiro de 2027, a partir das 15h: divulgação da classificação geral e primeira chamada para matrícula

As inscrições e as informações completas estão disponíveis no site do Vestibular das Fatecs.

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