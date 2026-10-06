Fatec Cotia abre 198 vagas em sete cursos para o Vestibular 2027

Inscrições estão abertas até 6 de novembro; prova será realizada em 13 de dezembro e taxa é de R$ 90

Foto: Governo de SP





A Fatec Cotia está com inscrições abertas para o Vestibular 2027, com 198 vagas distribuídas em sete cursos. Os interessados têm até 6 de novembro para se inscrever.



Cursos e vagasAdministração:

25 vagas - noite

Ciência de Dados: 25 vagas - noite

Comércio Exterior: 25 vagas - manhã e noite

Desenvolvimento de Software Multiplataforma: 25 vagas - noite

Design de Produto: 23 vagas - manhã

Gestão da Produção Industrial: 50 vagas - 25 manhã e 25 noite

Gestão Empresarial: 25 vagas - manhã



Pontuação acrescida



O Centro Paula Souza oferece 3% de bônus para candidatos autodeclarados afrodescendentes e 10% para quem cursou integralmente o Ensino Médio em escola pública. Quem se enquadra nos dois critérios pode receber 13% de acréscimo na pontuação.



Calendário

Até 6 de novembro: inscrições

9 de dezembro, a partir das 15h: divulgação dos locais de prova

13 de dezembro: prova

18 de janeiro de 2027, a partir das 15h: divulgação da classificação geral e primeira chamada para matrícula

As inscrições e as informações completas estão disponíveis no site do Vestibular das Fatecs.



As inscrições e as informações completas estão disponíveis no

As vagas são para os cursos de Administração, Ciência de Dados, Comércio Exterior, Desenvolvimento de Software Multiplataforma, Design de Produto com Ênfase em Processos de Produção e Industrialização, Gestão da Produção Industrial e Gestão Empresarial.A prova será aplicada em 13 de dezembro. A taxa de inscrição é de R$ 90. Podem participar candidatos que já concluíram ou estejam cursando o terceiro ano do Ensino Médio ou equivalente. Estudantes que ainda não concluíram o Ensino Médio também podem participar como treineiros.