Fatec Cotia abre 198 vagas em sete cursos para o Vestibular 2027

Inscrições estão abertas até 6 de novembro; prova será realizada em 13 de dezembro e taxa é de R$ 90
|Foto: Governo de SP
A Fatec Cotia está com inscrições abertas para o Vestibular 2027, com 198 vagas distribuídas em sete cursos. Os interessados têm até 6 de novembro para se inscrever.
As vagas são para os cursos de Administração, Ciência de Dados, Comércio Exterior, Desenvolvimento de Software Multiplataforma, Design de Produto com Ênfase em Processos de Produção e Industrialização, Gestão da Produção Industrial e Gestão Empresarial.
A prova será aplicada em 13 de dezembro. A taxa de inscrição é de R$ 90. Podem participar candidatos que já concluíram ou estejam cursando o terceiro ano do Ensino Médio ou equivalente. Estudantes que ainda não concluíram o Ensino Médio também podem participar como treineiros.
Cursos e vagasAdministração:
- 25 vagas - noite
- Ciência de Dados: 25 vagas - noite
- Comércio Exterior: 25 vagas - manhã e noite
- Desenvolvimento de Software Multiplataforma: 25 vagas - noite
- Design de Produto: 23 vagas - manhã
- Gestão da Produção Industrial: 50 vagas - 25 manhã e 25 noite
- Gestão Empresarial: 25 vagas - manhã
Pontuação acrescida
O Centro Paula Souza oferece 3% de bônus para candidatos autodeclarados afrodescendentes e 10% para quem cursou integralmente o Ensino Médio em escola pública. Quem se enquadra nos dois critérios pode receber 13% de acréscimo na pontuação.
Calendário
- Até 6 de novembro: inscrições
- 9 de dezembro, a partir das 15h: divulgação dos locais de prova
- 13 de dezembro: prova
- 18 de janeiro de 2027, a partir das 15h: divulgação da classificação geral e primeira chamada para matrícula
As inscrições e as informações completas estão disponíveis no site do Vestibular das Fatecs.