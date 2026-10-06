Caged: Cotia entra no top 20 de cidades que mais geraram empregos no estado em agosto

Município criou 479 vagas com carteira assinada e ficou na 18ª posição no ranking estadual
|Foto: Governo de SP
Cotia ficou entre as 20 cidades que mais geraram empregos com carteira assinada em agosto no estado de São Paulo. O município registrou saldo de 479 novas vagas formais e ocupou a 18ª posição no ranking estadual.
Os dados são da Fundação Seade, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego.
Cotia ficou à frente de cidades como São Bernardo do Campo, Carapicuíba, Santos e Diadema no ranking de agosto.
Em todo o estado, foram criados 42.533 empregos formais no mês. No acumulado dos primeiros oito meses de 2026, São Paulo abriu 306.883 vagas, enquanto o saldo dos últimos 12 meses chegou a 174.041 postos de trabalho.
Serviços lideram
O setor de serviços foi o principal responsável pela geração de empregos no estado em agosto, com 30.106 novas vagas. Também tiveram destaque o comércio, com 5.092 postos, e a construção, com 2.728.
São Paulo respondeu por 27% dos empregos formais criados no Brasil nos primeiros oito meses de 2026, mantendo a liderança nacional na geração de postos de trabalho.
Veja o ranking das 20 cidades que mais geraram emprego no mês de agosto no estado de SP
1º São Paulo 11.943
2º Osasco 2.453
3º Campinas 1.494
4º Sorocaba 1.414
5º Cajamar 1.056
6º São José dos Campos 1.055
7º Santo André 831
8º Taubaté 624
9º Indaiatuba 591
10º São José do Rio Preto 589
11º Matão 583
12º Hortolândia 558
13º Presidente Prudente 538
14º Suzano 525
15º Mogi das Cruzes 507
16º São José do Rio Pardo 504
17º Colômbia 481
18º Cotia 479
19º São Bernardo do Campo 478
20º Franco da Rocha 468
2º Osasco 2.453
3º Campinas 1.494
4º Sorocaba 1.414
5º Cajamar 1.056
6º São José dos Campos 1.055
7º Santo André 831
8º Taubaté 624
9º Indaiatuba 591
10º São José do Rio Preto 589
11º Matão 583
12º Hortolândia 558
13º Presidente Prudente 538
14º Suzano 525
15º Mogi das Cruzes 507
16º São José do Rio Pardo 504
17º Colômbia 481
18º Cotia 479
19º São Bernardo do Campo 478
20º Franco da Rocha 468