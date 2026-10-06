Caged: Cotia entra no top 20 de cidades que mais geraram empregos no estado em agosto

Município criou 479 vagas com carteira assinada e ficou na 18ª posição no ranking estadual

Foto: Governo de SP

Cotia ficou entre as 20 cidades que mais geraram empregos com carteira assinada em agosto no estado de São Paulo. O município registrou saldo de 479 novas vagas formais e ocupou a 18ª posição no ranking estadual.



Serviços lideram



O setor de serviços foi o principal responsável pela geração de empregos no estado em agosto, com 30.106 novas vagas. Também tiveram destaque o comércio, com 5.092 postos, e a construção, com 2.728.



São Paulo respondeu por 27% dos empregos formais criados no Brasil nos primeiros oito meses de 2026, mantendo a liderança nacional na geração de postos de trabalho.





1º São Paulo 11.943

2º Osasco 2.453

3º Campinas 1.494

4º Sorocaba 1.414

5º Cajamar 1.056

6º São José dos Campos 1.055

7º Santo André 831

8º Taubaté 624

9º Indaiatuba 591

10º São José do Rio Preto 589

11º Matão 583

12º Hortolândia 558

13º Presidente Prudente 538

14º Suzano 525

15º Mogi das Cruzes 507

16º São José do Rio Pardo 504

17º Colômbia 481

18º Cotia 479

19º São Bernardo do Campo 478

20º Franco da Rocha 468



Os dados são da Fundação Seade, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego.Cotia ficou à frente de cidades como São Bernardo do Campo, Carapicuíba, Santos e Diadema no ranking de agosto.Em todo o estado, foram criados 42.533 empregos formais no mês. No acumulado dos primeiros oito meses de 2026, São Paulo abriu 306.883 vagas, enquanto o saldo dos últimos 12 meses chegou a 174.041 postos de trabalho.