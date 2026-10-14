Carro roubado é recuperado na divisa entre Itapevi e Cotia; vítima reconhece adolescentes

Veículo foi localizado pela Polícia Militar na Estrada das Piteiras com quatro ocupantes; dois adolescentes foram reconhecidos pela vítima como suspeitos do roubo

Foto: PMSP

A Polícia Militar recuperou um carro roubado que circulava pela divisa entre Itapevi e Cotia nesta terça-feira (13). O veículo foi localizado durante patrulhamento pela Estrada das Piteiras, com quatro ocupantes: três adolescentes e uma mulher maior de idade.



Carro foi localizado durante patrulhamento



Os policiais receberam informações dos sistemas de segurança sobre um automóvel roubado na noite de segunda-feira (12), por volta das 20h30, que estaria circulando pela região.



Com as características do veículo, a equipe intensificou as buscas e encontrou o carro trafegando no sentido contrário pela Estrada das Piteiras, na divisa entre Itapevi e Cotia.



Ao perceberem a tentativa de abordagem, os ocupantes tentaram desviar da equipe, mas o veículo acabou interceptado.



Durante a abordagem, um dos adolescentes afirmou aos policiais que havia obtido o automóvel no bairro Ariston, em Carapicuíba. Conforme o relato registrado pela equipe, ele pretendia deixar a mulher em casa e, depois, abandonar o carro.



Vítima reconheceu dois adolescentes



Os quatro ocupantes, o veículo e os objetos encontrados foram encaminhados à Delegacia de Polícia Central de Itapevi. Na unidade, a vítima reconheceu dois dos adolescentes como suspeitos de participação no roubo.



A autoridade policial instaurou procedimento para apurar ato infracional análogo ao crime de roubo em relação aos dois adolescentes reconhecidos.

Após serem encaminhados à delegacia, dois dos adolescentes foram reconhecidos pela vítima como autores do roubo, segundo a Polícia Militar.